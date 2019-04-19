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Конституционный суд

Независимые депутаты обратились в Конституционный суд за разъяснением

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Парламентарии сомневаются в том, что инициативы об изменении избирательной системы в контексте вероятных внеочередных выборов соответствуют конституционным принципам.

КИШИНЕВ, 18 апр — Sputnik. Три независимых депутата парламента - Александр Олейник, Ион Гроза и Виорел Мельник обратились в Конституционный суд с просьбой в срочном порядке разъяснить, имеет ли парламент право изменять избирательную систему при неполном сроке мандата законодательного органа.

Первое заседание парламента 2019
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Также депутаты просят КС уточнить, допускает ли закон проведение досрочных парламентских выборов на основе избирательной системы, которая отличается от той, что использовалась на очередных выборах.

Депутаты считают, что изменение избирательной системы для проведения досрочных выборов является нарушением принципов верховенства закона, свободного и демократического способа электорального волеизъявления, рекомендаций международных институтов.

Конституционный суд зарегистрировал обращение депутатов, которое будет рассмотрено в соответствии с законом.

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Теги:
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