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Президент Молдовы Игорь Додон наградил государственными наградами

Игорь Додон: "Я сторонник того, чтобы обойтись без досрочных выборов"

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Глава государства принял участие в телевизионной прямой линии с гражданами Молдовы.

КИШИНЕВ, 19 апр — Sputnik. Досрочные выборы — не лучший выход из политического кризиса, считает президент Молдовы Игорь Додон. Это мнение он выразил в ходе телевизионной прямой линии на телеканале Accent TV.

Глава государства заявил, что дискуссии по созданию правящего большинства должны продолжаться, а дорогостоящие досрочные выборы, как и прошедшие парламентские выборы, будут стоит бюджету около 100 миллионов леев.

"Нужно дать стране шанс выйти из этой ситуации, в которую она попала. Я сторонник того, чтобы обойтись без досрочных выборов. Это потерянное время и большие бюджетные затраты. Лучше эти деньги [выделить] для детских садов для дорог, и так далее", — сказал Додон.

Свою миссию глава государства видит в том, чтобы предпринять все возможные меры для достижения договоренности между политическими силами страны.

Первое заседание парламента 2019
© Sputnik / Miroslav Rotari
Досрочные выборы или коалиция - президент Додон о судьбе парламента Молдовы

"Задача моя как президента сделать все, чтобы не было досрочных выборов", — отметил президент РМ.

Игорь Додон позитивно оценил направление, в котором двигаются представители фракции Партии социалистов в парламенте.

"То, что предложили социалисты на этом этапе, мне кажется, правильный вариант. Социалисты предложили правым объединиться против партии, которая представляла всю власть. И это логично. И социалисты, и правые в оппозиции. Идеально, чтобы правые объединились с социалистами и создали большинство. Такие примеры есть, во многих странах. Но это должна быть именно коалиция, а не то, что предлагают правые", - заявил глава государства.

Ранее, в эфире телеканала "Молдова-1", отвечая на вопрос о том, есть ли шансы на формирование коалиции, либо страну все ждут досрочные парламентские выборы, Додон ответил, что шанс перевыборов более велик, чем создание правящего большинства в высшем законодательном органе страны.

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Теги:
парламент, Игорь Додон
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