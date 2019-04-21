МИДЕИ Молдовы выразило соболезнования властям Шри-Ланки в связи со взрывами

В Молдове выразили соболезнования властям Шри-Ланки, где в воскресенье произошла серия взрывов.

КИШИНЕВ, 21 апр - Sputnik. Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы выразило соболезнования властям Шри-Ланки.

© AP Photo / Eranga Jayawardena Взрывы в церквях на Шри-Ланке: 185 человек погибли, почти 500 - пострадали

"Страшные новости, которые приходят в этот момент из Шри-Ланки, не могут оставить нас равнодушными. Эти варварские атаки в пасхальные дни, приведшие к сотням жертв и пострадавших, еще раз заставляют нас выразить "ноль толерантности" экстремистским действиям", - говорится в сообщении ведомства.

В министерстве отметили, что в момент этих сложных испытаний Республика Молдова поддерживает тех, кто пострадал во время атак, а также выражает искренние соболезнования народу Шри-Ланки. Также в ведомстве добавили, что твердо осуждают подобные действия.

В воскресенье на Шри-Ланке произошла целая серия взрывов: власти страны провели экстренные заседания - отменили занятия в школах и ввели комендантский час.

Восемь взрывов произошли во время празднования Пасхи в католических церквях и отелях Коломбо и в других частях страны.

По предварительным данным, число погибших превысило 185 человек, около 500 граждан пострадали.

Правительство Шри-Ланки в связи с прогремевшими взрывами введет комендантский час с 18.00 21 апреля до 6.00 22 апреля по местному времени.

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