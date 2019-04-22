Данные ЦИК: как в Молдове проголосовали на выборах президента Украины

КИШИНЕВ, 22 апр – Sputnik. Большинство проголосовавших в Молдове граждан Украины поддержали во втором туре выборов кандидата Владимира Зеленского. Согласно данным Центральной избирательной комиссии Украины, за него проголосовали 71,31% граждан, пришедших на участки.
Как сообщили в ЦИК, всего в Молдове во втором туре выборов главы украинского государства проголосовали 610 человек. На территории нашей страны было открыто два участка.
Всего за границей был открыт 101 избирательный участок.
На данный момент Центризбирком подсчитал 95,87% протоколов. Уверенную победу одерживает Зеленский, за которого проголосовали 73,14% граждан Украины. Действующий президент Петр Порошенко еще в воскресенье признал свое поражение.
Недействительными к этому моменту признаны 2,32% протоколов.
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Этот результат можно назвать прецедентом в истории Украины: еще ни один президент не получал такой кредит доверия со стороны граждан.
Второй тур выборов прошел в воскресенье. В МВД и ЦИК Украины сообщили, что пока не зафиксировали массовых нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования.
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