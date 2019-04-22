Данные ЦИК: как в Молдове проголосовали на выборах президента Украины

На двух избирательных участках, открытых на территории Республики Молдова, проголосовали более 600 граждан Украины.

КИШИНЕВ, 22 апр – Sputnik. Большинство проголосовавших в Молдове граждан Украины поддержали во втором туре выборов кандидата Владимира Зеленского. Согласно данным Центральной избирательной комиссии Украины, за него проголосовали 71,31% граждан, пришедших на участки.

Как сообщили в ЦИК, всего в Молдове во втором туре выборов главы украинского государства проголосовали 610 человек. На территории нашей страны было открыто два участка.

© Sputnik / Стрингер Выборы президента Украины: что ждет страну после победы Зеленского

Всего за границей был открыт 101 избирательный участок.

На данный момент Центризбирком подсчитал 95,87% протоколов. Уверенную победу одерживает Зеленский, за которого проголосовали 73,14% граждан Украины. Действующий президент Петр Порошенко еще в воскресенье признал свое поражение.

Недействительными к этому моменту признаны 2,32% протоколов.

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Этот результат можно назвать прецедентом в истории Украины: еще ни один президент не получал такой кредит доверия со стороны граждан.

Второй тур выборов прошел в воскресенье. В МВД и ЦИК Украины сообщили, что пока не зафиксировали массовых нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования.

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