Додон поздравил Зеленского: что он пожелал избранному президенту Украины

КИШИНЕВ, 22 апр - Sputnik. Многие в Молдове следили за дебатами, имевшими место в преддверии второго тура президентских выборов на Украине, равно как и за ходом голосования, которое проходило в соседней стране и за ее пределами вчера, 21 апреля.
После обработки 90,83% протоколов кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах с 73,17% голосов, действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 24,5% избирателей. Такие данные были обнародованы Центральной избирательной комиссией Украины.
Глава государства Игорь Додон поздравил избранного президента соседней страны с победой на выборах, отметив, что надеется на продолжение сотрудничества и конструктивного диалога между Молдовой и Украиной.
"Примите мои самые искренние поздравления по случаю избрания на пост президента Украины и добрые пожелания больших успехов и удачи в реализации поставленных целей. Убежден, что ваша деятельность на высшем государственном посту будет служить дальнейшему процветанию Украины во имя и на благо ее трудолюбивого народа", - отмечается на сайте президентуры Молдовы.
Додон выразил надежду, что многовековые добрососедские, дружеские отношения между двумя странами и народами будут и впредь успешно развиваться и укрепляться.
"В этом контексте, надеюсь, что в скором времени у нас появится возможность встретиться и комплексно обсудить повестку дня двусторонних отношений", - заявил президент Молдовы.
Он также пожелал Зеленскому здоровья, новых свершений и побед.
Напомним, что действующий президент Украины Петр Порошенко признал свое поражение на выборах еще накануне вечером. Однако он заявил, что останется в политике после завершения своих полномочий.
Данные ЦИК: как в Молдове проголосовали на выборах президента Украины>>>
"Уже в следующем месяце я оставлю пост главы государства. Так решило большинство украинцев, и я принимаю это решение. Я уйду из офиса, но я не ухожу из политики", — заявил Порошенко.
Второй тур президентских выборов проходил на Украине 21 апреля, ему предшествовали дебаты кандидатов в СК "Олимпийский" в Киеве, где, по словам политических аналитиков, победа досталась Зеленскому.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать,что мы сообщаем в OK