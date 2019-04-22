Додон поздравил Зеленского: что он пожелал избранному президенту Украины

Одной из главных внешнеполитических новостей начавшейся недели стала победа Владимира Зеленского на выборах президента Украины - глава Республики Молдова Игорь Додон направил поздравление.

КИШИНЕВ, 22 апр - Sputnik. Многие в Молдове следили за дебатами, имевшими место в преддверии второго тура президентских выборов на Украине, равно как и за ходом голосования, которое проходило в соседней стране и за ее пределами вчера, 21 апреля.

После обработки 90,83% протоколов кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах с 73,17% голосов, действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 24,5% избирателей. Такие данные были обнародованы Центральной избирательной комиссией Украины.

Глава государства Игорь Додон поздравил избранного президента соседней страны с победой на выборах, отметив, что надеется на продолжение сотрудничества и конструктивного диалога между Молдовой и Украиной.

"Примите мои самые искренние поздравления по случаю избрания на пост президента Украины и добрые пожелания больших успехов и удачи в реализации поставленных целей. Убежден, что ваша деятельность на высшем государственном посту будет служить дальнейшему процветанию Украины во имя и на благо ее трудолюбивого народа", - отмечается на сайте президентуры Молдовы.

Додон выразил надежду, что многовековые добрососедские, дружеские отношения между двумя странами и народами будут и впредь успешно развиваться и укрепляться.

© Sputnik / Стрингер Выборы президента Украины: что ждет страну после победы Зеленского

"В этом контексте, надеюсь, что в скором времени у нас появится возможность встретиться и комплексно обсудить повестку дня двусторонних отношений", - заявил президент Молдовы.

Он также пожелал Зеленскому здоровья, новых свершений и побед.

Напомним, что действующий президент Украины Петр Порошенко признал свое поражение на выборах еще накануне вечером. Однако он заявил, что останется в политике после завершения своих полномочий.

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"Уже в следующем месяце я оставлю пост главы государства. Так решило большинство украинцев, и я принимаю это решение. Я уйду из офиса, но я не ухожу из политики", — заявил Порошенко.

Второй тур президентских выборов проходил на Украине 21 апреля, ему предшествовали дебаты кандидатов в СК "Олимпийский" в Киеве, где, по словам политических аналитиков, победа досталась Зеленскому.

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