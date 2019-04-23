Партия "Шор": мы видим лишь имитацию переговоров о коалиции

КИШИНЕВ, 23 апр — Sputnik. Спустя два месяца после выборов в Молдове по-прежнему нет ни действующего парламента, ни вполне легитимного правительства, констатирует партия "Шор", которая выступила с заявлением, оценив процесс переговоров по созданию большинства в парламенте.
Происходящее партия "Шор" охарактеризовала как "имитацию коалиционных переговоров", а отсутствие прогресса в дискуссиях объяснила несамостоятельностью политических сил в Молдове.
"Именно поэтому они не в состоянии принять самостоятельных решений, которых ждут избиратели", считает партия "Шор", подчеркивая, что это "постыдная ситуация для политиков независимой и суверенной страны".
Чтобы разблокировать работу парламента, формирование Илана Шора предлагает исключить из процесса коалиционного строительства политические партии и перейти к формату прямых переговоров между их внешнеполитическими партнерами.
"Этот формат может стать значительно эффективнее, поскольку заинтересованные стороны смогут говорить напрямую без посредников", — считает формирование.
Констатируя, что политический кризис в Молдове становится все острее и глубже, партия "Шор" заявила, что собирается продолжать реализацию своей предвыборной программы и обещаний, которые она дала гражданам страны.
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