Блок ACUM пытается войти в одну и ту же реку дважды

Если депутаты не смогут договориться до 21 июня, то президент страны может инициировать процедуру досрочных выборов.

КИШИНЕВ, 23 апр — Sputnik. Представители блока ACUM снова изъявили желание встретиться с членами партии социалистов (ПСРМ), чтобы обсудить возможность выбора спикера парламента.

© Sputnik / Miroslav Rotari Лохотрон обещаний, или как ACUM раздувает мыльный пузырь

На прошлой неделе участники ACUM предложили ПСРМ создать рабочую группу для обсуждения возможности сотрудничества, но без создания коалиции. Социалисты дали понять, что не видят смысла сотрудничества в таком формате, а рекомендует коллегам начать процедуру по формированию парламентского большинства.

"Представители рабочей группы блока ACUM готовы встретиться с депутатами фракции ПСРМ 24 апреля в 11.00 в парламенте Республики Молдова, чтобы обсудить общую антиолигархическую и социальную повестку, а также способ формирования рабочих органов парламента, в том числе для определениях конкретных мер по укреплению доверия между сторонами, чтобы избежать досрочных выборов", - сообщает во вторник пресс-служба политформирования.

Депутаты от ACUM не скрывают, что обеспокоены перспективой досрочных выборов.

"Каждый день задержки парламента приближает нас к досрочным выборам", - считают в блоке.

Блок ACUM самоликвидируется путем имитации политической борьбы>>>

На выборах в Молдове, прошедших 24 февраля, Партия социалистов, которая поддерживает действующего президента Додона и выступает за более тесное взаимодействие с Россией и ЕАЭС, получила 35 мандатов, Демократическая партия во главе с Владимиром Плахотнюком — 30 мандатов, правый блок ACUM - 26 мандатов, партия "Шор" - семь. Также в парламент прошли три независимых кандидата. В законодательном органе 101 место, ни одной из партий не хватило голосов, чтобы самостоятельно сформировать парламентское большинство, что означает необходимость формирования коалиции для создания правительства. Если депутаты не смогут договориться до 21 июня, то президент страны может инициировать процедуру досрочных выборов.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK