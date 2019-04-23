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Президент Молдовы Игорь Додон

Президент Молдовы обратился в КС по вопросу назначения премьера

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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После выборов в парламент Молдовы прошло уже два месяца, но депутаты так и не приступили к полноценной работе – не избрали руководство законодательного органа и не сформировали большинство для создания правительства.

КИШИНЕВ, 23 апр - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон обратился в Конституционный суд (КС) с просьбой растолковать, может ли он в качестве главы государства предложить кандидатуру на пост премьер-министра, учитывая, что депутаты до сих пор не избрали руководство парламента. Соответствующий запрос в инстанцию подал во вторник советник президента по юридическим вопросам Максим Лебединский.

Президент Молдовы Игорь Додон
© Sputnik / Miroslav Rotari
Досрочные выборы или коалиция - президент Додон о судьбе парламента Молдовы

"За годы независимости не было подобного политического кризиса, когда невозможно было избрать даже председателя парламента. В соответствии с статьей 85 Конституции Молдовы, если не удалось выбрать кандидатуру на пост премьер-министра за три месяца, то президент республики вправе распустить парламент", - напомнил журналистам Лебединский.

По его словам, это же положение основного закона страны предусматривает, что у депутатов есть как минимум две попытки предложить кандидатуру на пост премьера.

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"Сегодня мы обратились в Конституционный суд, чтобы инстанция сообщила, обязан ли президент предложить эти кандидатуры в случае невозможности парламента работать или невозможности депутатов собраться на заседание. Это логичный шаг. От ответа КС зависят дальнейшие действия президента", - отметил советник главы республики.

Он пояснил, что если ответ суда окажется положительным, то президент начнется консультации с парламентскими фракциями, после чего будет выдвинута кандидатура премьера.

Президент Молдовы Игорь Додон на первом заседании парламента после выборов
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Лебединский подчеркнул, что на данный момент Додон не анализирует никакие кандидатуры на пост главы правительства. Советник также обратил внимание, что это обращение не может быть связано с возможным "спусковым механизмом" для досрочных парламентских выборов.

На выборах в Молдове, прошедших 24 февраля, Партия социалистов, которая поддерживает действующего президента Додона и выступает за более тесное взаимодействие с Россией и ЕАЭС, получила 35 мандатов, Демократическая партия во главе с Владимиром Плахотнюком — 30 мандатов, правый блок ACUM - 26 мандатов, партия "Шор" - семь. Также в парламент прошли три независимых кандидата. В законодательном органе 101 место, ни одной из партий не хватило голосов, чтобы самостоятельно сформировать парламентское большинство для создания правительства.

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