Президент Молдовы обратился в КС по вопросу назначения премьера

После выборов в парламент Молдовы прошло уже два месяца, но депутаты так и не приступили к полноценной работе – не избрали руководство законодательного органа и не сформировали большинство для создания правительства.

КИШИНЕВ, 23 апр - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон обратился в Конституционный суд (КС) с просьбой растолковать, может ли он в качестве главы государства предложить кандидатуру на пост премьер-министра, учитывая, что депутаты до сих пор не избрали руководство парламента. Соответствующий запрос в инстанцию подал во вторник советник президента по юридическим вопросам Максим Лебединский.

© Sputnik / Miroslav Rotari Досрочные выборы или коалиция - президент Додон о судьбе парламента Молдовы

"За годы независимости не было подобного политического кризиса, когда невозможно было избрать даже председателя парламента. В соответствии с статьей 85 Конституции Молдовы, если не удалось выбрать кандидатуру на пост премьер-министра за три месяца, то президент республики вправе распустить парламент", - напомнил журналистам Лебединский.

По его словам, это же положение основного закона страны предусматривает, что у депутатов есть как минимум две попытки предложить кандидатуру на пост премьера.

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"Сегодня мы обратились в Конституционный суд, чтобы инстанция сообщила, обязан ли президент предложить эти кандидатуры в случае невозможности парламента работать или невозможности депутатов собраться на заседание. Это логичный шаг. От ответа КС зависят дальнейшие действия президента", - отметил советник главы республики.

Он пояснил, что если ответ суда окажется положительным, то президент начнется консультации с парламентскими фракциями, после чего будет выдвинута кандидатура премьера.

© Sputnik / Miroslav Rotari Летом или осенью: Додон заявил, когда в Молдове могут пройти досрочные выборы

Лебединский подчеркнул, что на данный момент Додон не анализирует никакие кандидатуры на пост главы правительства. Советник также обратил внимание, что это обращение не может быть связано с возможным "спусковым механизмом" для досрочных парламентских выборов.

На выборах в Молдове, прошедших 24 февраля, Партия социалистов, которая поддерживает действующего президента Додона и выступает за более тесное взаимодействие с Россией и ЕАЭС, получила 35 мандатов, Демократическая партия во главе с Владимиром Плахотнюком — 30 мандатов, правый блок ACUM - 26 мандатов, партия "Шор" - семь. Также в парламент прошли три независимых кандидата. В законодательном органе 101 место, ни одной из партий не хватило голосов, чтобы самостоятельно сформировать парламентское большинство для создания правительства.

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