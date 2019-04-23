ЦИК обязал партию Майи Санду доплатить в госбюджет 76 тысяч леев

Согласно Закону о политических партиях, неисполнение распоряжений Центральной избирательной комиссии является нарушением и наказывается в соответствии с законодательством.

КИШИНЕВ, 23 апр — Sputnik. Центральная избирательная комиссия уведомила партию "Действие и солидарность" (PAS), лидером которой является Майя Санду, о необходимости выплатить 76 тысяч леев в государственный бюджет.

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Таким образом ЦИК накажет политформирование Санду за получение пожертвований в размере 100 тысяч леев со стороны предприятия со смешанным капиталом "Moldavian Airlines" SRL, переданных с нарушением законных процедур во время избирательной кампании на выборах президента Молдовы в 2016 году.

Как заявил секретарь ЦИК Вячеслав Агригороае, уведомление о том, что полученные 100 тысяч леев придется перечислить в госбюджет, было направлено в адрес PAS еще в 2016 году. Однако партия выплатила только 24 тысячи леев восемью траншами. Итого за ней числится долг в размере 76 тысяч леев.

"В соответствии со статьей 26 Закона о политических партиях, финансирование, предоставление бесплатных услуг или прямая или косвенная материальная поддержка политических партий юридическими лицами с иностранным или смешанным капиталом запрещены", - отметил Агригороае.

Согласно Закону о политических партиях, неисполнение уведомления Центральной избирательной комиссии является нарушением и наказывается в соответствии с положениями Кодекса о правонарушениях.

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