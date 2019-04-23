16:05 23 Апреля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.12
  • USD17.88
  • RUB0.28
  • RON4.23
  • UAH0.67
Поиск
Лидер PAS Майя Санду на митинге в Кишиневе

ЦИК обязал партию Майи Санду доплатить в госбюджет 76 тысяч леев

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
Получить короткую ссылку
5001

Согласно Закону о политических партиях, неисполнение распоряжений Центральной избирательной комиссии является нарушением и наказывается в соответствии с законодательством.

КИШИНЕВ, 23 апр — Sputnik. Центральная избирательная комиссия уведомила партию "Действие и солидарность" (PAS), лидером которой является Майя Санду, о необходимости выплатить 76 тысяч леев в государственный бюджет.

Здание парламента
© Sputnik / Miroslav Rotari
Социалисты упрекнули ACUM в политическом эгоизме и безответственности

Таким образом ЦИК накажет политформирование Санду за получение пожертвований в размере 100 тысяч леев со стороны предприятия со смешанным капиталом "Moldavian Airlines" SRL, переданных с нарушением законных процедур во время избирательной кампании на выборах президента Молдовы в 2016 году.

Как заявил секретарь ЦИК Вячеслав Агригороае, уведомление о том, что полученные 100 тысяч леев придется перечислить в госбюджет, было направлено в адрес PAS еще в 2016 году. Однако партия выплатила только 24 тысячи леев восемью траншами. Итого за ней числится долг в размере 76 тысяч леев.

"В соответствии со статьей 26 Закона о политических партиях, финансирование, предоставление бесплатных услуг или прямая или косвенная материальная поддержка политических партий юридическими лицами с иностранным или смешанным капиталом запрещены", - отметил Агригороае.

Согласно Закону о политических партиях, неисполнение уведомления Центральной избирательной комиссии является нарушением и наказывается в соответствии с положениями Кодекса о правонарушениях.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Блок ACUM ответил социалистам: никаких коалиций, но приглашаем на дискуссии
Лидеры блока ACUM встретились с послами России, США и ЕС: о чем шла речь
Манастырлы: блок ACUM не переживет еще один политический цикл
Теги:
партии
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Как готовить пасхальный яйца: мастер-класс в редакции Sputnik
Роспись пасхальных яиц: мастер-класс в редакции Sputnik
Животным в Лондонском зоопарке подарили яйца с сюрпризом к Пасхе
Радоваться, так всем: обитатели Лондонского зоопарка получили подарки
Какого цвета бывают паспорта
Какого цвета бывают паспорта в разных странах

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться