Советник Додона о том, как можно преодолеть политический кризис в Молдове

КИШИНЕВ, 23 апр - Sputnik. Представители администрации президента Молдовы подали 23 апреля заявку в Конституционный суд с просьбой интерпретировать право главы государства Игоря Додона по выдвижению кандидатуры премьер-министра в случае, если у парламента не будет руководства - председателя и двух вице-спикеров.

Президент Молдовы обратился в КС по вопросу назначения премьера>>>

Заявку в КС подал советник президента по юридическим и институциональным вопросам Максим Лебединский. В эксклюзивном интервью Sputnik Молдова он заявил, что республика находится в беспрецедентном политическом кризисе,когда парламент нефункционален в течении двух месяцев с даты выборов, а фракции так и не могут договориться о формировании правящего большинства.

"Мы находимся в ситуации юридического коллапса. Если даже президент и выдвинет кандидатуру премьер-министра, некому будет даже будет элементарно предложить включить этот вопрос в повестку дня, некому будет созвать заседание парламента, чтобы обсудить этот вопрос", - подчеркнул Лебединский.

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По его словам, даже если КС выскажется о том, что глава государства обязан выдвинуть кандидатуру премьера при отсутствии парламентского большинства, не будет полной уверенности в том, что политический кризис будет разрешен.

"Мы поставили вопрос таким образом, чтобы судьи КС высказались - может ли это право президента быть трансформировано в обязательство вне зависимости от того, будет или нет избрано руководство парламента. В случае, если КС заявит, что это - обязанность президента, мы попадем в ситуацию политического формализма - президент технически выдвинет кандидатуру премьера лишь для того, чтобы не быть обвиненным, что не сделал этого", - подчеркнул собеседник.

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Советник президента Молдовы также отметил, что после подобного шага главы государства, все будет зависеть уже от депутатов.

"Выдвинутый кандидат на должность премьер-министра будет иметь в распоряжении 15 дней, чтобы представить в парламенте программу правления и состав кабмина, которые должны быть утверждены депутатами. Мы поставили судьям КС четкий вопрос - что произойдет в случае, если парламент не соберется на заседание в течении этого срока или не утвердит кандидатуру премьера? Может ли в такой ситуации президент выдвинуть следующую кандидатуру по истечении этого срока? Может ли это быть та же самая кандидатура, предложенная повторно?", - сказал Лебединский.

По его словам, администрация президента попросила КС рассмотреть поданную заявку в сжатые сроки.

Согласно законодательству Молдовы, если до 21 июня парламент не примет ни одного закона, президент Додон вправе обратиться в Конституционный суд, чтобы выяснить возможность роспуска нынешнего состава высшего законодательного органа республики.

Если в КС будут найдены основания для роспуска парламента, глава государства подпишет соответствующий указ, в котором будут определена дата проведения досрочных парламентских выборов. Дата выборов должна устанавливаться не ранее 60 дней и не позже трех месяцев с момента роспуска парламента.

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