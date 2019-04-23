Канду рассказал, когда могут пройти местные выборы

Парламентарий уверен, что местные выборы должны быть организованы летом, так как мандаты примаров истекают уже в июне.

КИШИНЕВ, 23 апр - Sputnik. Нормально, чтобы местные выборы прошли в Молдове в июне или июле. Об этом заявил в интервью местным СМИ депутат-демократ Андриан Канду.

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Всеобщие местные выборы состоялись в Молдове 14 июня 2015 года, а второй тур в ряде населенных пунктов страны, в том числе в Кишиневе, был организован спустя две недели. Согласно статье 119 Кодекса о выборах, "примары городов (муниципиев), секторов и сел (коммун) и советники районных, городских (муниципальных), секторальных и сельских (коммунальных) советов избираются на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном и свободном голосовании сроком на четыре года".

"Местные выборы должны пройти, потому что мандаты действующих примаров истекают в июне. С уверенностью могу сказать, что местные выборы нужно организовать", - сказал Канду.

Однако депутат предположил, что по этому вопросу могут быть задержки, учитывая сложившуюся в высшем законодательном органе ситуацию, где с момента прошедших 24 февраля парламентских выборов до сих пор не сформировано большинство.

"Предположим, что парламент станет функциональным. Тогда дата выборов может сместиться на неделю-две. Но если парламент не сможет назначить дату выборов, уверен, что найдутся юридические механизмы, в том числе толкования Конституционного суда, с помощью которых все же будет принято такое решение, что выборы организуют в установленные законом сроки. Нормально, чтобы они прошли в июне или июле", - заключил Канду.

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Ранее депутат парламента от фракции социалистов Василий Боля заявлял Sputnik, что "в законе прописано, что парламент Молдовы устанавливает дату местных выборов. Но в тоже время в законе сказано, что парламент не может считаться функциональным пока не сформированы руководящие органы высшего законодательного органа".

По словам парламентария, "летом истекает мандат местных избранников, но они останутся на своих постах до проведения выборов".

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