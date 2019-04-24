КС Молдовы выскажется об изменении избирательной системы и досрочных выборах

Трое депутатов попросили Конституционный суд рассмотреть их запрос о возможности изменения электоральной системы в срочном порядке.

КИШИНЕВ, 24 апр - Sputnik. Конституционный суд (КС) Молдовы рассмотрит на заседании в пятницу, 26 апреля, обращение троих независимых депутатов, которые попросили инстанцию высказаться о том, может ли парламент менять избирательную систему за гораздо меньшие сроки, чем полный мандат высшего законодательного органа. Кроме того, суд выскажется и о том, могут ли быть организованы досрочные выборы на базе другой электоральной системы, а не той, которая была использована 24 февраля.

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Трое депутатов Ион Гроза, Александр Олейник и Виорел Мельник подали обращение в КС еще на прошлой неделе. Они попросили суд рассмотреть этот запрос в срочном порядке.

Парламентарии считают, что "изменение избирательной системы для проведения досрочных выборов, удобных только некоторым политическим деятелям, является грубым нарушением принципов верховенства закона, свободного и демократического способа проведения голосования, а также рекомендаций международных институтов".

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"Выражаем решительное осуждение попыток некоторых парламентских политических партий спровоцировать досрочные выборы из-за их неспособности вести диалог и уважать волю избирателей, направивших их работать в парламент, а не блокировать деятельность законодательного органа", - отмечено в заявлении депутатов.

По мнению парламентариев, "недопустимо, чтобы Республику Молдова сейчас бросили в политический, социальный и экономический кризис, просто потому что группа депутатов снова выступает за проведение выборов после того, как разочаровались результатом, полученным 24 февраля, из-за низкого доверия избирателей".

Независимые депутаты признают право любой партии предложить изменение избирательной системы, но это должно быть сделано в конституционных рамках и с учетом нормальной практики в отношении организации выборов демократическим путем.

Заседание Конституционного суда намечено на 09.00.

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