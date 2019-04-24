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Акция протеста перед Парламентом Республики Молдова

Нэстасе хочет пост спикера — подержать, а потом отдаст, вот честное слово

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Александр Исаев
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Заявления со стороны блока ACUM с каждым разом выглядят все удивительнее и удивительнее.

Сегодня от этого двуликого политического формирования поступило два месседжа. Первый, — "акумовцы" с торжеством в голосе заявили, что социалисты не пришли к ним на переговоры, куда тех приглашали. Второй, — было заявлено, что Андрею Нэстасе не нужна должность спикера парламента. Вернее, нужна, но не навсегда. На время, просто подержать. А потом он пост спикера отдаст обратно, вот честное пионерское.

Кто у них там генерирует эти идеи? Выдерните его из розетки.

Трагикомедия без антракта

Думаете, это шутка? Какие там шутки, это суровая действительность. И по поводу происходящего на ум сразу приходят два определения, "спектакль" и "деградация".

Первое заседание парламента 2019
© Sputnik / Miroslav Rotari
Депутаты парламента получили первую зарплату — говорят, что мало

Спектакль — это то, что депутаты от блока ACUM выдают за свое активное участие в переговорах. Можно ручаться, что сегодняшней истории с "неявкой социалистов на переговоры" предшествовал примерно такой диалог.

"— Люди ропщут. Недовольны, что мы ничего не предпринимаем. Говорят, почти два месяца уже прошло, а вы груши околачиваете. Социалисты в нас тыкают пальцем, что это из-за нас парламент не работает. Что делать-то?

— А давайте соберем какое-нибудь заседание, ну просто, типа, чаю попить, и пригласим к нам социалистов.

— И что мы им скажем?

— Да ничего не скажем. Они же не придут.

— Не придут?

— Ну, ясен пень, не придут. Они же понимают, что мы ничего нового не скажем.

— Но зачем тогда их звать?

— А затем, что после этого уже мы будем в них тыкать пальцем!"

И вот весь этот детский сад, этот безвкусный пошлый спектакль с актерами, что принимают горделивые позы перед зеркалом, нам пытаются "продать" как реальную политику.

Диалог чуть выше — это, конечно, фантазия художника. Но, очевидно, ACUM не волнует, что парламент не способен начать работу, что легитимность правительства с каждым днем улетучивается, как весенний дымок от шашлыков, что ситуация деградирует с каждым днем. Всё это несущественно, и куда важнее, чтобы в глазах избирателей политики стояли в красивой позе — главное, чтобы костюмчик сидел!

На пещерном уровне

Кстати, о деградации. Всего за полтора месяца двуединая фракция ACUM умудрилась перевести политический диалог с уровня, так сказать, двадцать первого века на уровень каких-то пещерных троглодитов, к родоплеменному строю и собирательству.

Тысячи лет уже человечество занимается политикой, начиная с античных демократий и тираний. И вот, с большим трудом, кое-как, но выработалось в мире общее понимание того, как происходит демократическое управление государством. Это когда в парламентах заключают коалиционные соглашения, назначают премьеров, оппозиция дружно критикует правительство, все знают правила игры, которые ясны и понятны любому гражданину, и все счастливы.

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© Photo: Facebook / ACUM
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Блок ACUM сумел за месяц свалить весь этот тысячелетний опыт человечества в несуразную сумятицу и неразбериху. Посреди которой беспорядочно мечутся, размахивая факелами, Майя Санду и Андрей Нэстасе, оглашая воздух криками, что пусть им дадут всё и прямо сейчас, и тогда никто не пострадает, или они сожгут, к чертовой матери, все здание.

Те же социалисты стараются вести себя по парламентскому канону, общему хоть для Старого, хоть для Нового света. Дескать, давайте выбирать спикера, назначать премьера и для этого нам нужно заключить прозрачное и четкое коалиционное соглашение, как у людей. Вот это нам, а вот это вам, это опять вам, это всё время вам, и если вот так, то тогда вот эдак. Подпись, печать — и вывешиваем на стену, на всеобщее обозрение.

Что делают Майя Санду и Андрей Нэстасе? Да ни один античный мудрец не разберёт, что они делают. Не успев получить мандаты, они сходу отвергают переговоры о чем бы то ни было, кроме передачи им всей власти в стране, начиная с постов спикера и премьер-министра.

"Позвольте, — говорят им слегка обалдевшие оппоненты. — А почему же вам-то всю власть? На каком основании?" — "А потому что мы хорошие!" — подбоченившись, заявляют в ACUM.

Дайте подержать, я не убегу

Вот вы опять думаете, что это глупая шутка, но ведь реально это именно так. Давайте повторим еще раз, четко, для полной ясности. Их единственный (!) аргумент и универсальный ответ — в том, что ACUM сами себя называют "антиолигархической силой".

Майя Санду и Андрей Нэстасе
© Sputnik / Miroslav Rotari
Блок ACUM ответил социалистам: никаких коалиций, но приглашаем на дискуссии

Простите, а вас, кроме вас самих, так кто-нибудь называет? Может быть, и справка есть?

Нет, правда. Вот в блоке ACUM заявляют, что Андрею Нэстасе пост председателя парламента нужен только на время, чисто подержать. Примем пару законов и положим пост спикера обратно, как было. И стоят, честно хлопая глазами — будто ACUM не в курсе, что раз назначив, спикера парламента можно отправить в отставку только двумя третями депутатов — а это 68 голосов, и это очень сложно. А если они, получив пост спикера, передумают?

"Так почему Нэстасе — спикером?" — могли бы спросить у ACUM социалисты. "Может, это ваше условие, гарантии, чтобы войти в коалицию?" — "Нет, просто дайте!" — бодро говорят в ACUM. "А нашим-то избирателям какая от этого польза?"  — могут спросить социалисты, понимая, что чего-то не понимают. "Будет польза! — радостно воскликнут в ACUM. — Нэстасе ведь хороший! А значит, сделает много хорошего!"

Знаете, на месте социалистов я бы, не знаю... Попросил у Андрея Нэстасе справку с печатью Господа Бога в том, что он не жулик. Потому что именно на таком вот уровне, справок от Всевышнего, ACUM уж почти два месяца и ведёт политический диалог.

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Теги:
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