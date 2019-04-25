При каких условиях Додон будет обязан назвать кандидатуру премьера

КИШИНЕВ, 25 апр — Sputnik. В Молдове еще никогда не было ситуации, при которой спустя два месяца после выборов парламент по-прежнему не функционирует и остается без руководящих органов, заявил советник президента РМ Максим Лебединский, комментируя запрос главы государства в Конституционный суд.

© Sputnik / Miroslav Rotari Додон: я сторонник того, чтобы обойтись без досрочных выборов

Во вторник, 23 апреля, президент Молдовы Игорь Додон обратился в Конституционный суд (КС) с просьбой разъяснить, обязан ли он выдвигать кандидатуру на пост премьер-министра, учитывая, что депутаты до сих пор не избрали руководство парламента.

"Мы пришли к ситуации правовой неопределенности, когда, даже если президент представит кандидатуру премьер-министра, некому будет созвать заседание парламента, чтобы включить этот вопрос в повестку дня и вынести его на обсуждение", - сказал Лебединский.

В обращении Игоря Додона в КС отмечается, что толкование Конституционного суда необходимо, поскольку в случае, если законодательный орган не функционирует, назначение премьер-министра главой государства может оказаться формальностью без юридических последствий.

Согласно законодательству, если до 21 июня (в течение трех месяцев со дня созыва учредительного заседания парламента - 21 марта) парламент, избранный 24 февраля 2019 года, не примет ни одного закона, президент страны может обратиться к Конституционный суд с просьбой определить, есть ли обстоятельства для роспуска парламента. Если суд определит наличие этих обстоятельств, то глава государства подпишет указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных парламентских выборов.

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