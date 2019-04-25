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ОБСЕ обеспокоена затишьем в переговорах между Кишиневом и Тирасполем

© Sputnik / Сергей Аверин
Политика
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Глава Миссии ОБСЕ в Молдове побывал с визитом в приднестровском регионе, встретившись с представителями местной законодательной и исполнительности власти.

ТИРАСПОЛЬ, 25 апр – Sputnik, Ирина Ляхова. Миссия ОБСЕ и Действующее словацкое председательство организации обеспокоены заметным снижением динамики диалога между Кишиневом и Тирасполем. Об этом сказал во время визита в Приднестровье глава Миссии ОБСЕ в Молдове Клаус Нойкирх, сообщили в пресс-службе МИДа непризнанной ПМР.

На встрече с руководителем внешнеполитического ведомства Виталием Игнатьевым Клаус Нойкирх обсудил наиболее острые проблемы в отношениях двух берегов Днестра.

"Предметом обсуждения стали в том числе вопросы импорта лекарственных препаратов и проблематика доставки в Приднестровье периодических изданий из России", - подчеркнули в приднестровском МИДе.

Глава миссии ОБСЕ встретился также с представителями депутатского корпуса региона, отметив его важную роль в переговорном процессе.

Здание министерства иностранных дел РФ
© Sputnik / Natalia Seliverstova
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"Договоренности, достигаемые политическими представителями, руководителями сторон в ходе переговоров, впоследствии нуждаются в законодательном закреплении. Поэтому мы готовы обсуждать с депутатами те сферы и области, прагматичные решения в которых пойдут на благо жителей", – констатировал дипломат.

Как сообщила пресс-служба законодательного собрания, отдельно обсуждалась тема возобновления диалога между парламентами двух сторон.

"Есть вопросы, которые мы могли бы разрешить и отрегулировать на законодательном уровне. Однако это непростой путь, учитывая, что в Молдове еще не сформирован парламент после выборов. Сначала работу необходимо провести на уровне экспертов, которые подготовят повестку дня", - подчеркнула председатель парламентской комиссии по внешней политике и международным связям Галина Антюфеева.

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Теги:
переговоры, ОБСЕ, миссия обсе, Приднестровье
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