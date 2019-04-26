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Конституционный суд

КС вынес решение, когда в Молдове могут менять избирательную систему

© Sputnik /
Политика
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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (106)
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Как, когда и при каких условиях в Молдове имеют право менять электоральную систему – Конституционный суд дал разъяснение.

КИШИНЕВ, 26 апр – Sputnik. Высший законодательный орган Молдовы может менять избирательную систему в сроки меньшие, чем полный созыв парламента. Такое решение в пятницу приняли судьи Конституционного суда. 

Президент Молдовы Игорь Додон
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Трое независимых депутатов Ион Гроза, Александр Олейник и Виорел Мельник подали на прошлой неделе обращение в КС. Они попросили суд в срочном порядке высказаться о том, может ли парламент менять избирательную систему за гораздо меньшие сроки, чем полный мандат высшего законодательного органа. Кроме того, суд должен был пояснить, могут ли быть организованы досрочные выборы на базе другой электоральной системы, а не той, которая была использована 24 февраля 2019 года.

"КС постановил, что парламент может изменить избирательную систему в сроки меньшие, чем полный созыв. Новая система не может применяться на досрочных парламентских выборах, а только на ординарных парламентских выборах с условием, что изменения примут не позднее, чем за год до выборов", - зачитал решение председатель Конституционного суда Михай Поалелунжь.

Также в решении сказано, что "частые изменения или поздние норм, которые управляют электоральным процессом, могут нанести ущерб избирателям, электоральным конкурентам и партии, при существовании рисков нарушения права на голосование и права быть избранным".

По его словам, принятое решение окончательное, не может быть обжаловано и вступает в силу с момента принятия.

Изменение избирательной системы и выборы

Летом 2017 года молдавские депутаты проголосовали за переход к смешанной избирательной системе. До этого выборы в парламент республики проводились по одному общенациональному избирательному округу, в котором избирался 101 депутат. 

Сергей Манастырлы
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Так, 24 февраля 2019 года граждане республики впервые выбирали депутатов по смешанной избирательной системе — 50 человек по партийным спискам, 51 — по одномандатным округам. Явка составила 49,22%. Явочного барьера не было. Избирательный порог для партий составлял 6%, для электоральных блоков — 8%.

Конституционный суд 9 марта признал результаты и утвердил мандаты избранных депутатов. Всего в высший законодательный орган республики прошли четыре политические силы - Партия социалистов, которая поддерживает действующего президента Додона и выступает за более тесное взаимодействие с Россией и ЕАЭС, получила 35 мандатов, Демократическая партия во главе с Владимиром Плахотнюком — 30 мандатов, правый блок ACUM - 26 мандатов, партия "Шор" - семь. Также в парламент прошли три независимых кандидата. В законодательном органе 101 место, ни одной из партий не хватило голосов, чтобы самостоятельно сформировать парламентское большинство для создания правительства.

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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (106)

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Теги:
Суд, Молдова, Парламент
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