Парламентский коллапс: работа молдавских депутатов стоит, а время идет

Отсутствие диалога между партиями по формированию большинства, варианты кандидатур на пост премьера страны от президента, обращение в Конституционный суд и недочеты местного законодательства, что происходит в молдавской политике, читайте в обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 2 мая – Sputnik, Елена Комолова. На политическом Олимпе Молдовы по-прежнему крайне неопределенная ситуация – спустя несколько месяцев после парламентских выборов политическим силам, пробившимся в законодательный орган, не удалось сформировать большинство и утвердить правительство.

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Два варианта на пост премьера от президента

На горизонте все отчетливее маячат досрочные парламентские выборы, которые обойдутся бюджету втридорога. Да вот только твердой уверенности в том, что после этого голосования ситуация прояснится, и у Молдовы будет дееспособный парламент и правительство, ни у кого нет. В этих условиях президент Молдовы Игорь Додон обратился в Конституционный суд (КС) с просьбой растолковать, может ли он в качестве главы государства предложить кандидатуру на пост премьер-министра, учитывая, что депутаты до сих пор не избрали руководство парламента, и таким образом, в конечном итоге, избежать перевыборов.

Додон рассказал журналистам о том, кто, по его мнению, может занять пост главы правительства.

"Если не создано парламентское большинство, и КС скажет, что президент имеет право предложить кандидатуру премьер-министра без парламентского большинства, то я проконсультируюсь со всеми фракциями и приму решение. Скорее всего, это будет или представитель самой большой парламентской фракции, или кто-то из президентской команды", - сказал Додон.

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При этом глава республики отказался называть имя кандидата, отметив, что пока это преждевременно.

Расплывчатое законодательство Молдовы

Если не будут сформированы руководящие органы парламента, а КС предоставит право главе республики предлагать кандидатуру на пост премьера, то этот шаг президента может стать катализатором для формирования будущего парламентского большинства, заявил Sputnik экс-депутат парламента Виктор Степанюк.

© Sputnik / Miroslav Rotari При каких условиях Додон будет обязан назвать кандидатуру премьера

"Президент может издать такой указ, после чего провести дискуссии со всеми парламентскими фракциями и сказать, что страна нуждается во власти. Возможно, глава республики предложит такую кандидатуру, которая станет компромиссной, то есть она не будет аффилированной к какой-либо партии", - считает Степанюк.

Как полагает эксперт, тогда самые многочисленные фракции попадут в деликатную ситуацию. "Если скажут "нет", будет сложно, а если скажут "да", то это будет значить, что нужно в срочном порядке начинать переговоры", - отметил собеседник.

Бывший депутат прокомментировал и местное законодательство, которое регламентирует процедуру формирования парламентских структур. Как считает собеседник, этот процесс несколько расплывчат, тогда как в других странах четко расписан.

"Нынешний парламент должен изменить законодательство, чтобы конкретизировать многие вещи относительно начала мандата законодательного органа. Кто созывает первое заседание парламента, каковы права и обязанности старейшины среди депутатов. Есть или нет у этого человека права блокировать работу всех законодателей", - добавил Степанюк.

Политические сценарии

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Согласно действующему законодательству, если до середины июня парламент не избирает спикера и не принимается ни один закон, то глава республики обращается в Конституционный суд с просьбой разъяснить, есть ли основания для роспуска высшего законодательного органа страны.

Если КС констатирует эти обстоятельства, то глава государства подписывает указ о роспуске парламента и устанавливается дата досрочных парламентских выборов.

Когда могут состояться досрочные выборы

Президент Молдовы ранее заявлял, что досрочные парламентские выборы могут состояться в сентября-октябре 2019 года, но никак не в июне этого года.

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"Как можно распустить парламент раньше? Избрать спикера и сделать две попытки по формированию правительства в течение 45 дней. Это означает, если в понедельник они создадут парламентское большинство, изберут спикера и начнут процедуру. То с 15 апреля плюс 45 дней – это конец мая. В любом случае июнь и опять конец августа. То есть смысла нет. Если досрочные выборы и будут, то это сентябрь-октябрь", - отметил Додон.

Итоги выборов

© Sputnik / Miroslav Rotari Досрочные выборы или коалиция - президент Додон о судьбе парламента Молдовы

Конституционный суд 9 марта признал результаты парламентских выборов, которые прошли в Молдове 24 февраля, и утвердил мандаты избранных депутатов.

Всего в высший законодательный орган республики прошли четыре политические силы – социалисты, демократы, блок ACUM, Партия "Шор", а также трое независимых депутатов. Больше всего представителей в парламенте нового созыва у Партии социалистов – 35 мандатов. Вторая по численности - фракция демократов с 30 депутатами. Политический блок ACUM представляют 26 депутатов. Еще одной политической силой, прошедшей в высший законодательный орган, стала Партия "Шора" – 7 мандатов. Также в парламенте нового созыва есть три независимых депутата (от одномандатных округов).

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Парламентские выборы в Молдове прошли 24 февраля. Впервые граждане республики выбирали депутатов по смешанной избирательной системе — 50 человек по партийным спискам, 51 — по одномандатным округам. Явка составила 49,22%. Явочного барьера не было. Избирательный порог для партий составлял 6%, для электоральных блоков — 8%.

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