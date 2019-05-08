Додон: Молдова выступает за укрепление и расширение связей с Израилем

Глава республики подтвердил свою позицию по выстраиванию дружественных отношений со всеми государствами как на Западе, так и на Востоке, в соответствии с национальными интересами страны.

КИШИНЕВ, 8 мая – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон провел в среду встречу с делегацией Национальной коалиции в поддержку еврейских общин Евразии (NCSEJ), возглавляемой Даниэлем Рубиным.

© Sputnik / Miroslav Rotari Президент Молдовы пообщался с лидером Израиля: о чем говорил Додон

Глава республики сообщил в своем Facebook, что в ходе беседы поприветствовал визит экспертов NCSEJ в республику.

"Власти нашей страны наладили сотрудничество с еврейской общиной Молдовы и выступают за укрепление и расширение связей с Израилем и международными еврейскими организациями, в особенности с Национальной коалицией в поддержку еврейских общин Евразии", - отметил Додон.

Президент подчеркнул, что Молдова открыта для продвижения совместных проектов с NCSEJ по реализации гуманитарного потенциала путем осуществления различных социальных и культурно-образовательных проектов, организации экономических форумов и т.д.

В завершение встречи президента Молдовы подтвердил свою позицию "по выстраиванию дружественных отношений со всеми государствами как на Западе, так и на Востоке, в соответствии с национальными интересами страны".

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