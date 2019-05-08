В посольстве России прокомментировали недопуск в Молдову Малькевича

В диппредставительстве отметили, что действия молдавских партнеров не способствуют увеличению турпотока из РФ и гармонизации двусторонних отношений.

КИШИНЕВ, 9 мая - Sputnik. Посольство России выразило обеспокоенность в связи с участившимися случаями отказа во въезде в Республику Молдова российским гражданам, говорится в комментарии диппредставительства после недопуска в РМ председателя комитета по СМИ Общественной палаты Российской Федерации Александра Малькевича.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Обнародована причина, по которой Александру Малькевичу отказали во въезде в Молдову

Отказ во въезде Малькевич получил в среду. В Пограничной полиции Sputnik заявили, что причина заключается в том, что он не выполнил условия для разрешения пересечь государственную границу - не смог обосновать цель визита. Малькевич, в свою очередь, рассказал Sputnik, что летел в Молдову с целью отдыха. Рейсом Кишинев-Москва его отправили обратно.

"Посольство Российской Федерации крайне обеспокоено участившимися случаями отказа во въезде в Республику Молдова российским гражданам", - говорится в сообщении диппредставительства.

В посольстве РФ отметили, что Малькевич - известный журналист, председатель комитета по СМИ Общественной палаты Российской Федерации - летел в Кишинев на отдых.

"Полностью разделяя мнение, что Республика Молдова имеет значительный туристический потенциал и является одним из привлекательных направлений для путешествий россиян, констатируем, что подобные действия молдавских партнеров совершенно не способствуют увеличению турпотока из нашей страны, тем более – гармонизации двусторонних отношений", - заключили в диппредставительстве.

Власти Молдовы неоднократно не разрешали въезд в республику российским журналистам. В частности, Кишинев отказал во въезде большой группе представителей российских СМИ, в том числе корреспонденту РИА Новости Тимуру Хурсандову, сотрудникам телеканалов НТВ, РЕН ТВ, Life News. Ранее в Молдову не впустили группу российских артистов, которые должны были принять участие в мероприятиях к 25-летию миротворческой операции в Приднестровье.

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