Реакция левобережья - что заявил Красносельский о переговорах с Кишиневом

Лидер приднестровского региона назвал ряд направлений, на которых следует сосредоточиться переговорщикам в ближайшее время.

КИШИНЕВ, 12 мая - Sputnik. "Мы являемся сторонниками продолжения переговорного процесса, начиная от встреч рабочих групп и политических представителей до нормальной работы форматов "3+2" и "5+2", - отметил в ходе встречи со специальным представителем действующего председателя ОБСЕ Франко Фраттини глава приднестровского региона Вадим Красносельский.

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По его словам, проблемы телекоммуникаций и прекращения ряда уголовных дел, а также вопрос банковского взаимодействия и свобода доставки почтовой корреспонденции в Приднестровье являются приоритетными темами для переговорного процесса.

"Немаловажным является вопрос неполного функционирования моста через Днестр в районе сел Бычок и Гура-Быкулуй и необходимость дальнейшего прогресса в договоренности по "нейтральным" автомобильным номерным знакам. Речь идёт о нейтральных водительских удостоверениях", - сказал Красносельский.

В свою очередь, Фраттини, находящийся в Молдове с официальным визитом, отметил, что должны быть достигнуты результаты, которые будут полезны населению обоих берегов Днестра.

"Мы поддержим участников переговоров в Кишиневе и Тирасполе. Выдвигаются разные предложения, они должны быть в интересах всех жителей страны", - отметил Фраттини на брифинге в Кишиневе.

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