Кишинев и Тирасполь пришли к компромиссу по полномочиям мэрии Варницы

Тирасполь оповестил об аннулировании декретов, которые не признали молдавские власти.

КИШИНЕВ, 14 мая – Sputnik. Администрация Тирасполя приняла решение аннулировать декреты, касавшиеся местных властей и жителей села Варница района Новые Анены, принятые 25 января этого года. Об этом сообщили в правительстве Молдовы.

Спецпредставитель ОБСЕ по Приднестровскому урегулированию сделал заявление>>>

Документы касались передачи полномочий администрации Варницы, находящейся в юрисдикции Кишинева, мэрии села Протягайловка, которая не контролируется молдавскими властями.

© Sputnik / Сергей Аверин ОБСЕ обеспокоена затишьем в переговорах между Кишиневом и Тирасполем

Тирасполь оповестил кишиневское правительство, представителей посредников и наблюдателей переговорного процесса формата "5+2" об аннулировании этих декретов.

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели.

Губарев: необходимо восстановить диалог по Приднестровью на всех уровнях>>>

Молдавский вице-премьер по реинтеграции Кристина Лесник поприветствовала решение Тирасполя отменить декреты, которые Кишинев считал незаконными.

Лесник подчеркнула, что такой шаг сделан благодаря усилиям Кишинева и постоянным переговорам, как с посредниками и наблюдателями переговорного процесса формата "5+2", так и с приднестровскими властями.

В селе Варница живут около пяти тысяч человек. Населенный пункт расположен в Зоне безопасности.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK