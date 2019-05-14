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Кишинев и Тирасполь пришли к компромиссу по полномочиям мэрии Варницы

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Политика
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Тирасполь оповестил об аннулировании декретов, которые не признали молдавские власти.

КИШИНЕВ, 14 мая – Sputnik. Администрация Тирасполя приняла решение аннулировать декреты, касавшиеся местных властей и жителей села Варница района Новые Анены, принятые 25 января этого года. Об этом сообщили в правительстве Молдовы.

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Документы касались передачи полномочий администрации Варницы, находящейся в юрисдикции Кишинева, мэрии села Протягайловка, которая не контролируется молдавскими властями. 

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© Sputnik / Сергей Аверин
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Тирасполь оповестил кишиневское правительство, представителей посредников и наблюдателей переговорного процесса формата "5+2" об аннулировании этих декретов.

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели.

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Молдавский вице-премьер по реинтеграции Кристина Лесник поприветствовала решение Тирасполя отменить декреты, которые Кишинев считал незаконными.

Лесник подчеркнула, что такой шаг сделан благодаря усилиям Кишинева и постоянным переговорам, как с посредниками и наблюдателями переговорного процесса формата "5+2", так и с приднестровскими властями.

В селе Варница живут около пяти тысяч человек. Населенный пункт расположен в Зоне безопасности.

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Теги:
Приднестровье, Варница, тирасполь, Кишинев
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