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Конституционный суд Молдовы

Конституционный суд вынес решение относительно политического кризиса в Молдове

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Инстанция приняла решение по напряженной политической ситуации, которая сложилась после парламентских выборов.

КИШИНЕВ, 15 мая – Sputnik. Президент Республики Молдова не может выдвигать кандидата на пост премьер-министра если парламент не имеет руководства и не может принять какой-либо закон без парламентского большинства. Такое решение вынес в среду Конституционный суд.

Президент Молдовы Игорь Додон
© Sputnik / Miroslav Rotari
Досрочные выборы или коалиция - президент Додон о судьбе парламента Молдовы

Ранее глава республики Игорь Додон направил в КС запрос с просьбой растолковать, может ли президент страны предложить кандидатуру на пост премьер-министра в случае, когда депутаты не смогли избрать руководство парламента.

Судьи постановили в среду, 15 мая, что отсутствие пленарного заседания парламента для рассмотрения вопроса о создании правительства, когда не работают руководящие органы, равнозначно отклонению. Суд постановил, что фраза "как минимум два запроса на создание правительства", содержащаяся в статье 85 Конституции, не обязательно подразумевает выдвижения одной и той же кандидатуры. Решение вступает в силу со дня его принятия.

Судьи КС высказались по поводу интерпретации статьи 98 в Конституции Молдовы (Инвеститура правительства) в сочетании со статьями 64 (Внутренняя организация парламента) и 85 (Роспуске высшего законодательного органа страны).

Ранее в интервью Sputnik советник президента Максим Лебединский заявил, что республика находится в беспрецедентном политическом кризисе, когда парламент нефункционален в течение двух месяцев с даты выборов, а фракции так и не могут договориться о формировании правящего большинства. По его словам, даже если КС выскажется о том, что глава государства обязан выдвинуть кандидатуру премьера при отсутствии парламентского большинства, то не будет полной уверенности в том, что политический кризис разрешится.

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"Мы поставили вопрос таким образом, чтобы судьи КС высказались - может ли это право президента быть трансформировано в обязательство вне зависимости от того, будет или нет избрано руководство парламента. В случае, если КС заявит, что это - обязанность президента, мы попадем в ситуацию политического формализма - президент технически выдвинет кандидатуру премьера лишь для того, чтобы не быть обвиненным, что не сделал этого", - подчеркнул собеседник.

Президент Молдовы Игорь Додон на первом заседании парламента после выборов
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Советник президента Молдовы также отметил, что после подобного шага главы государства все будет зависеть уже от депутатов.

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Согласно законодательству, если до 21 июня (в течение трех месяцев со дня созыва учредительного заседания парламента - 21 марта) парламент, избранный 24 февраля 2019 года, не примет ни одного закона, президент страны может обратиться в Конституционный суд с просьбой определить, есть ли обстоятельства для роспуска парламента. Если суд определит наличие этих обстоятельств, то глава государства подпишет указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных парламентских выборов.

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