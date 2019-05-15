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Tiraspol, die Hauptstadt Transnistriens

В Тирасполе прокомментировали ситуацию вокруг села Варница

© AFP 2019 / DANIEL MIHAILESCU
Политика
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Мнение местных властей озвучил глава внешнеполитического ведомства региона.

ТИРАСПОЛЬ, 15 мая – Sputnik, Ирина Ляхова. Жителям села Варница за решением текущих проблем теперь нет необходимости обращаться в сельсовет Протягайловки. При этом их и дальше будут обслуживать бендерские коммунальные предприятия.

Дорога
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Кишинев и Тирасполь пришли к компромиссу по полномочиям мэрии Варницы

Об этом сообщил в комментарии местному телеканалу глава внешнеполитического ведомства непризнанной ПМР Виталий Игнатьев.

В понедельник, 13 мая, Тирасполь объявил об аннулировании решения от 25 января 2019 года. Оно касалось передачи полномочий управления Варницей, находящейся в юрисдикции Кишинева, сельсовету народных депутатов и администрации села Протягайловка, которая не контролируется молдавскими властями.

"В понедельник я проинформировал всех участников переговорного процесса о том, что нет необходимости в данном решении руководства Приднестровья, потому что с технической точки зрения отпала необходимость в обслуживании приднестровских граждан, которые живут в Варнице, через администрацию села Протягайловка", - объяснил аннулирование документа Игнатьев.

Дипломат также подчеркнул, что эта мера не скажется на обычной жизни жителей села Варница.

Логотип Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
© Sputnik / Сергей Аверин
ОБСЕ обеспокоена затишьем в переговорах между Кишиневом и Тирасполем

По его словам, интересы людей в рамках их административно-хозяйственной деятельности будут обеспечиваться должным образом.

Тирасполь выступает также с новыми инициативами в переговорном процессе. В частности, прорабатывается вопрос строительства троллейбусной линии Бендеры-Варница-Северный. Поступило много просьб от жителей этих населенных пунктов ввести такой вид транспорта.

Среди других важных тем возможной повестки переговоров - вопросы телекоммуникационной связи и межбанковского взаимодействия.

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Теги:
Виталий Игнатьев, Варница, Приднестровье
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