Додон рассказал иностранным послам о ситуации в парламенте Молдовы

Глава государства проинформировал зарубежных дипломатов о своих действиях в случае, если тупиковую ситуацию в высшем законодательном органе не удастся разблокировать.

КИШИНЕВ, 15 мая — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон провел встречу с послами, аккредитованными в Республике Молдова. Глава государства информировал дипломатов о развитии событий в стране и о действиях, которые планирует принять президент в ближайшем будущем.

Додон выразил сожаление в связи с тупиковой ситуацией, которая создалась в работе законодательного органа.

Президент отметил, что, если до середины июня депутаты не сформируют управляющие структуры, то он подпишет указ о роспуске парламента и о назначении даты проведения досрочных парламентских выборов.

Глава государства подчеркнул, что это нежелательный для Молдовы сценарий.

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Кроме того, Додон информировал представителей дипломатических миссий о своих планах в области внешней политики. Через две недели, 29 мая, президент примет участие в саммите Евразийского экономического союза, который пройдет в Нур-Султане, столице Казахстана, 6-8 июня он будет на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, а 21 июня – на открытии вторых Европейских Олимпийских игр в Минске.

Игорь Додон пригласил послов принять участие в Фестивале семьи, который пройдет в это воскресенье в Кишиневе под патронатом президента.

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