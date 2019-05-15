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Игорь Додон

Додон: "Оцениваю шанс досрочных выборов в 90 процентов"

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Партия социалистов готова возобновить переговоры с ACUM, если правые согласятся поддержать кандидатуру Зинаиды Гречаной при избрании спикера парламента.

КИШИНЕВ, 15 мая — Sputnik. Для возобновления переговоров о создании парламентского большинства между Партией социалистов (ПСРМ) и блоком ACUM необходима общая повестка дня, которая у двух политических формирований сейчас отсутствует. Об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон в эфире национального телеканала.

"Нужна общая повестка дня. Если представители ACUM завтра выйдут и скажут, что готовы проголосовать за Гречаную на пост спикера, то в тот же день социалисты пойдут на встречу с ними и создадут рабочие группы, чтобы двигаться дальше", — сказал глава государства.

Президент Молдовы Игорь Додон
© Sputnik / Miroslav Rotari
Додон рассказал иностранным послам о ситуации в парламенте Молдовы

По словам Игоря Додона, если депутаты от ACUM согласятся поддержать кандидатуру Зинаиды Гречаной, выдвинутую социалистами на пост председателя парламента, то разблокировать работу законодательного собрания можно будет "за один день".

"С утра можно в парламенте избрать руководство, за тот же день поменять все законы, чтобы в тот же день президент выставил кандидатуру премьера от коалиции".

Вместе с тем, глава государства выразил сомнение, что ACUM согласится поддержать кандидата от социалистов. В ситуации, когда ПСРМ отказывается вести переговоры с Демократической партией, это означает неизбежные досрочные выборы.

"Ответ на вопрос "есть шанс [создать парламентское большинство] или нет" – все меньше и меньше. Оцениваю вероятность досрочных выборов в 90%", — заявил Игорь Додон.

Президент также отметил, что риторика представителей блока ACUM в преддверии Дня Победы затрудняет сближение позиций двух партий по вопросу возобновления переговоров.

"Садиться за стол переговоров после таких высказываний очень непросто", — сказал Додон.

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