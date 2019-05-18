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Госдума РФ, архивное фото

Российские законодатели помогут соотечественникам из Приднестровья

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Политика
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О том, какого рода помощь готовы оказать в Госдуме РФ, российские парламентарии рассказали во время визита в приднестровский регион.

ТИРАСПОЛЬ, 18 мая – Sputnik, Ирина Ляхова. Российский депутат Александр Ярошук, который представляет в Госдуме интересы в том числе и жителей Приднестровья, заявил о том, что российские законодатели намерены законодательно продвигать решение актуальных для приднестровцев вопросов. Такое сообщение парламентарий сделал на встрече с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским.

"Мы не оставляем без внимания актуальные для приднестровцев вопросы. Намечено продвижение в их решении", - отметил он.

Большие надежды в продвижении интересов приднестровцев российский депутат возлагает на предстоящую встречу с зампредом правительства России Дмитрием Козаком.

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Вадим Красносельский рассказал парламентарию о тех вопросах, которые волнуют приднестровцев. Он остановился на теме получения российского гражданства, отметив, что жители региона сталкиваются с новыми проблемами.

Функционирующий в Тирасполе пункт выездного консульского обслуживания российского посольства, к примеру, не принимает в работу копии свидетельств о рождении, включая документы, выданные в РФ.

"Не первый год остается открытым вопрос о возможности использования материнского капитала на приобретение жилья и получение образования на территории Приднестровья", - обратил внимание российского депутата Красносельский.

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Тема материнского капитала обсуждалась и на встрече депутата Государственной Думы России Артема Турова с представителями Законодательного собрания Приднестровья. По словам российского парламентария, пока не решен только один вопрос, который связан с использованием капитала на улучшение жилищных условий.

"А другие возможности уже есть: получение образования через материнский капитал, получение возможности использовать средства на пенсионное обеспечение матери в дальнейшем. Эти все возможности граждане РФ, проживающие в Приднестровье, уже имеют", – подчеркнул Туров.

Депутат также отметил, что все наказы, которые поступают от приднестровцев, оперативно решаются. Уже внесены изменения в ряд законодательных актов, которые связаны с гражданством.

На данный момент реализовано 70% обращений граждан Приднестровья.

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Теги:
приднестровцы, соотечественники, парламентарий, Госдума РФ, Приднестровье
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