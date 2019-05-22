Додон - парламенту: либо вы занимаетесь работой, либо - досрочные выборы

Президент Молдовы Игорь Додон обратился с запросом в Конституционный суд для определения срока, когда может быть распущен парламент и объявлены досрочные выборы.

КИШИНЕВ, 22 мая - Sputnik. В Молдове впервые за 27 лет независимости спустя три месяца с момента проведения выборов парламент остается нефункциональным. С таким заявлением выступил на брифинге в среду глава государства Игорь Додон.

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"Впервые за всю историю независимости страны у нас нет председателя парламента, правящего большинства, функционального правительства. Я хочу осудить политический эгоизм и чрезмерные амбиции некоторых депутатов и парламентских фракций. Граждане Молдовы ждут конкретных результатов, создания парламентского большинства, ждут, что депутаты все же начнут работать", - заявил Додон.

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Президент подчеркнул - депутаты получают зарплаты, которые в десять раз превышают размер средней пенсии в республике, а реальной работой не занимаются. Додон в ультимативном тоне обратился к парламентариям, предложив им два варианта развития политических событий в стране.

"Либо вы преодолеете свои политические амбиции и займетесь работой, либо признаете, что не можете найти общий язык в парламенте, и в стране будут проведены досрочные парламентские выборы", - заявил президент.

Додон упрекнул представителей политического блока ACUM в незнании регламента парламента, оценив попытку созыва пленарного заседания, предпринятую этой группой депутатов во вторник, как политическую игру.

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"Хватит, людям нужна ясность - либо парламентское большинство, либо - досрочные выборы. Я сегодня обратился в Конституционный суд, чтобы внести ясность - когда наступает крайний срок, в который может быть распущен парламент", - подчеркнул Додон.

Президент намерен выяснить: когда по закону начался трехмесячный срок, по истечении которого парламент может быть распущен в случае, если не было принято ни одного закона и он оказался нефункциональным. Однако сам Додон подчеркнул, что у парламентариев остались считанные дни для того, чтобы создать правящее большинство.

"Я считаю, что у вас осталось две недели, - отметил Додон, обращаясь к депутатам, - либо вы займетесь работой и найдете общий язык, либо я вынужден буду распустить парламент. Время пошло!".

Парламентские выборы в Молдове прошли 24 февраля. Впервые граждане республики выбирали депутатов по смешанной избирательной системе — 50 человек по партийным спискам, 51 — по одномандатным округам. Явка составила 49,22%. Явочного барьера не было. Избирательный порог для партий составлял 6%, для электоральных блоков — 8%.

Всего в высший законодательный орган республики прошли четыре политические силы – социалисты, демократы, блок ACUM, Партия "Шор", а также трое независимых депутатов. Больше всего представителей в парламенте нового созыва у Партии социалистов – 35 мандатов. Вторая по численности - фракция демократов с 30 депутатами. Политический блок ACUM представляют 26 депутатов. Еще одной политической силой, прошедшей в высший законодательный орган, стала Партия "Шора" – 7 мандатов. Также в парламенте нового созыва есть три независимых депутата (от одномандатных округов).

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