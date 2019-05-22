12:05 22 Мая 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.02
  • USD17.96
  • RUB0.28
  • RON4.20
  • UAH0.69
Поиск
Первое заседание парламента 2019

Додон - парламенту: либо вы занимаетесь работой, либо - досрочные выборы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Парламент Молдовы сегодня (111)
67 0 0

Президент Молдовы Игорь Додон обратился с запросом в Конституционный суд для определения срока, когда может быть распущен парламент и объявлены досрочные выборы.

КИШИНЕВ, 22 мая - Sputnik. В Молдове впервые за 27 лет независимости спустя три месяца с момента проведения выборов парламент остается нефункциональным. С таким заявлением выступил на брифинге в среду глава государства Игорь Додон. 

Здание администрации президента Украины в центре Киева
© Sputnik / Андрей Стенин
Зеленский распустил Раду, досрочные выборы - через два месяца

"Впервые за всю историю независимости страны у нас нет председателя парламента, правящего большинства, функционального правительства. Я хочу осудить политический эгоизм и чрезмерные амбиции некоторых депутатов и парламентских фракций. Граждане Молдовы ждут конкретных результатов, создания парламентского большинства, ждут, что депутаты все же начнут работать", - заявил Додон.

Made in Moldova: затянувшийся кризис и возможные сюрпризы от политиков>>>

Президент подчеркнул - депутаты получают зарплаты, которые в десять раз превышают размер средней пенсии в республике, а реальной работой не занимаются. Додон в ультимативном тоне обратился к парламентариям, предложив им два варианта развития политических событий в стране. 

"Либо вы преодолеете свои политические амбиции и займетесь работой, либо признаете, что не можете найти общий язык в парламенте, и в стране будут проведены досрочные парламентские выборы", - заявил президент. 

Додон упрекнул представителей политического блока ACUM в незнании регламента парламента, оценив попытку созыва пленарного заседания, предпринятую этой группой депутатов во вторник, как политическую игру.

Конституционный суд
© Sputnik /
КС Молдовы выскажется об изменении избирательной системы и досрочных выборах

"Хватит, людям нужна ясность - либо парламентское большинство, либо - досрочные выборы. Я сегодня обратился в Конституционный суд, чтобы внести ясность - когда наступает крайний срок, в который может быть распущен парламент", - подчеркнул Додон.

Президент намерен выяснить: когда по закону начался трехмесячный срок, по истечении которого парламент может быть распущен в случае, если не было принято ни одного закона и он оказался нефункциональным. Однако сам Додон подчеркнул, что у парламентариев остались считанные дни для того, чтобы создать правящее большинство.

"Я считаю, что у вас осталось две недели, - отметил Додон, обращаясь к депутатам, - либо вы займетесь работой и найдете общий язык, либо я вынужден буду распустить парламент. Время пошло!".

Парламентские выборы в Молдове прошли 24 февраля. Впервые граждане республики выбирали депутатов по смешанной избирательной системе — 50 человек по партийным спискам, 51 — по одномандатным округам. Явка составила 49,22%. Явочного барьера не было. Избирательный порог для партий составлял 6%, для электоральных блоков — 8%.

Всего в высший законодательный орган республики прошли четыре политические силы – социалисты, демократы, блок ACUM, Партия "Шор", а также трое независимых депутатов. Больше всего представителей в парламенте нового созыва у Партии социалистов – 35 мандатов. Вторая по численности - фракция демократов с 30 депутатами. Политический блок ACUM представляют 26 депутатов. Еще одной политической силой, прошедшей в высший законодательный орган, стала Партия "Шора" – 7 мандатов. Также в парламенте нового созыва есть три независимых депутата (от одномандатных округов).

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

Тема:
Парламент Молдовы сегодня (111)

По теме

Досрочные выборы или коалиция - президент Додон о судьбе парламента Молдовы
У демократов несколько сценариев развития событий: быть ли досрочным выборам
Теги:
депутаты, Конституционный суд, Додон, досрочные выборы, парламент
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Достопримечательности, которых больше нет - фото
Nord Stream
Дело в трубе - газовой
ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ МОЛДОВЫ
Молдавская армия как она есть: бюджет, состав, вооружение

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться