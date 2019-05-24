Во что обходится роспуск парламента: случай Верховной рады

Досрочное прекращение мандата законодательного корпуса напрямую скажется на жителях страны из-за роста процентных ставок по еврооблигациям.

КИШИНЕВ, 24 мая – Sputnik. Налогоплательщикам Украины роспуск Верховной рады обойдется в 300-400 миллионов долларов из-за роста процентных ставок по еврооблигациям, сообщил первый заместитель главы Совета Национального банка Украины (НБУ) Тимофей Милованов.

© Sputnik / Андрей Стенин Зеленский распустил Раду, досрочные выборы - через два месяца

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля, документ был опубликован и вступил в силу в четверг.

"По поводу роспуска парламента – да, роспуск обойдется налогоплательщикам в 300-400 миллионов долларов. Почему? Потому что теперь одалживать придется под другие проценты", – приводит слова Милованова в пятницу издание "Сегодня".

Совет директоров МВФ в декабре 2018 года утвердил новую кредитную программу stand-by для Киева, согласно которой Украина получит 3,9 миллиарда долларов. Срок ее реализации составляет 14 месяцев.

При этом 1,4 миллиарда долларов по решению фонда были выплачены в декабре 2018 года, а остальные средства станут доступны по итогам полугодовых обзоров.

Замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова ранее заявила, что Киев получит очередной кредитный транш от МВФ, скорее всего, в июне.

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