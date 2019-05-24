Патовая ситуация, или какая судьба ждет парламент Молдовы

Прошло три месяца с момента проведения в республике парламентских выборов, а высший законодательный орган страны остается нефункциональным. Избиратели гадают – придется ли вновь идти на выборы, либо депутатам все же удастся договориться.

КИШИНЕВ, 24 мая – Sputnik, Андрей Петрик. Ультимативные ноты в голосе президента Молдовы Игоря Додона дали четко понять депутатам и всему молдавскому обществу – если парламентарии не придут к компромиссу и не создадут правящее большинство, глава государства, не раздумывая, распустит нынешний состав высшего законодательного органа республики.

Президент обратил внимание на тот факт, что депутат получает зарплату, которая в десять раз выше среднего размера пенсий по Молдове, а реальной работы фактически нет.

Додон обвинил молдавских депутатов в "политическом эгоизме и чрезмерных амбициях", а с его слов "Время пошло!" вероятность досрочных парламентских выборов, по мнению молдавских политологов, возросла до 99 процентов.

Впервые в Молдове

Ситуация, при которой три основные политические силы, прошедшие в парламент, не могут договориться о формировании правящего большинства больше напоминает пат в шахматах – куда ни пойди, везде наткнешься на шах в виде досрочных выборов.

Фракция социалистов пытается договориться с представителями блока ACUM, которые приглашают депутатов от ПСРМ просто "поговорить" в зал пленарных заседаний. Сами социалисты не планируют вступать в диалог с Демпартией и формировать с парламентариями-демократами коалицию. В общем, дело ясное, что дело – темное.

Директор Института правовых, политических и социологических исследований Виктор Жук в беседе с корреспондентом Sputnik отметил, что в политической истории Молдовы правительства формировались либо по однопартийному принципу, как было после победы ПКРМ на выборах 2001 года, либо по межфракционному.

Однако политолог отмечает, что в 2009 году, коалиция сформировалась быстро, так как все ее члены "дружили против коммунистов", у них была общая цель.

"В нынешней ситуации переговоры ведутся между партией, находящейся на левом фланге, это – ПСРМ, и правоцентристским политформированием в лице ACUM. Еще одно препятствие для формирования коалиции – это мнение руководителей партий о том, что, если кто-то из них поступится некоторыми озвученными политическими принципами, электорат перестанет их поддерживать", - рассказал Жук.

© Sputnik / КС Молдовы выскажется об изменении избирательной системы и досрочных выборах

Политолог подчеркнул, что социалисты боятся "синдрома ПКРМ", а именно – потерять голоса сотен тысяч избирателей в одночасье. Лидеров блока ACUM, по мнению Жука, больше волнует не потеря поддержки электората, а личные амбиции, через которые, судя по последним обменам репликами с оппонентами, они переступить не в состоянии.

"Досрочные выборы мало изменят ситуацию, на них придет еще меньше избирателей, чем 24 февраля, людьми будет двигать чувство недоверия к политикам", - подытожил эксперт.

Странное молчание

Сценарий досрочных выборов в Молдове реален, считает политический аналитик Игорь Волницкий. Вряд ли эти выборы изменят политический расклад в парламенте страны, партии лишь потеряют или приобретут незначительные проценты голосов.

"В переговорном процессе о коалиции, который начался и быстро затих, меня более всего удивляет поведение Демократической партии. Она, как будто самоотстранилась от переговоров. Не может партия, которая принимала активное участие в молдавской политике в последние годы, занимать такую выжидательную позицию", - отметил Волницкий.

Активизируются демократы ближе к выборам, когда перспектива роспуска парламента будут поджимать, уверен аналитик. Демократы могут выйти с неожиданным предложением к блоку ACUM, этот сценарий тоже не следует исключать, считает Волницкий.

Блокировка - налицо

В целом ситуация выглядит очень сложно и почти безвыходно, заявил экс-спикер парламента, председатель Счетной палаты Мариан Лупу, давший в эфире радиостудии Sputnik Молдова свою оценку политическому кризису в стране.

© Sputnik / Miroslav Rotari Блок ACUM ответил социалистам: никаких коалиций, но приглашаем на дискуссии

"Я даю больше процентов на то, что ситуация катится к досрочным парламентским выборам с учетом блокировки, которая налицо. Не будем показывать пальцем, я не имею на то право, но это констатация фактов", - отметил Лупу в эфире программы "Экспертиза".

Политика – это та вещь, которая, по мнению Лупу, преподносит сюрпризы, поэтому есть определенный шанс, что вдруг политикам придет какое-то гениальное решение, у них произойдет какое-то изменение.

"Хотя я не вижу предпосылок для этого с учетом оставшегося ресурса времени. Но давайте не будем исключать и такой вариант", - резюмировал он.

Граждане – в недоумении

Жители нашей страны с недоумением относятся к сложившейся ситуации. Многие из тех, кто проголосовал 24 февраля, сейчас говорят о том, что досрочные выборы радикально не изменят политический расклад, а новому составу парламента придется договариваться так же, как и сейчас.

© Sputnik / Miroslav Rotari Интервью с депутатом: когда в Молдове могут пройти всеобщие местные выборы

"Они не могут прийти к компромиссу, а мы ждем конкретных результатов, работы, а не разговоров. Особенно это касается депутатов, избранных по одномандатным округам, которые давали нам конкретные обещания", - рассказал один из жителей столичного сектора Чеканы.

По словам мужчины, налогоплательщиков не интересуют политические страсти и интриги, им нужен конкретный результат. "На этих выборах они опять потратят миллионы бюджетных, народных средств. А оплачивать этот спектакль вновь должны простые молдаване", - посетовал собеседник.

Одна из пенсионерок и вовсе объявила, что хотя бы на месяц хотела бы поменяться местами с депутатами, которые получают неплохую зарплату, но не могут прийти к согласию.

"Раз они не работают, пусть поживут на мою пенсию, а я хоть месяц поживу как человек на их зарплату. Вместо их работы мы видим лишь их рассуждения по телевидению, а страна топчется на месте", - сказала пенсионерка.

Разочарование в политиках

Число граждан Молдовы, выражающих намерение голосовать на парламентских выборах, продолжает сокращаться, так как люди устали от такого количества выборов. Такие выводы содержатся в последнем социологическом опросе.

© Sputnik / Константин Чалабов Картонная старость или Как молдавских пенсионеров доводят "до ручки"

Согласно данным замера, меньше половины опрошенных (48,7%) выразили полную уверенность в том, что придут на парламентские выборы. Треть респондентов (33,2%) ответили, что, возможно, придут, 8,8% - скорее всего не придут, еще 7,8% совершенно точно не будут принимать участие в выборах, а 1,5% - не определились.

"Около трети населения разочаровались в таком количестве выборов и в том, что политики не могут договориться, поэтому не определились с выбором", - пояснил председатель Ассоциации социологов и демографов Молдовы Виктор Мокану.

Из числа определившихся на предстоящих выборах 38,4% поддержали бы Партию социалистов, 23,8% проголосовали бы за Демпартию, 23,5% отдали бы свои голоса электоральному блоку ACUM, а 5,8% - Партии "Шора".

Более того, выход из политического кризиса видят в проведении досрочных выборов лишь 15,4% респондентов, в то время как примерно одинаковое количество опрошенных считают, что должна быть создана коалиция. За сотрудничество социалистов с демократами выступают 28,6% опрошенных, а за альянс ПСРМ и ACUM – 27%.

Молодежь "голосует ногами"

© Sputnik / Miroslav Rotari Санду не считает молдавский народ победителем в Великой Отечественной

Выборы в парламент Молдовы состоялись 24 февраля. По их итогам в высший законодательный орган страны прошли четыре политические силы - Партия социалистов (35 мандатов), Демократическая партия (30 мандатов), правый блок ACUM (26 мандатов), партия "Шор" (7 мандатов), а также три независимых кандидата.

"Количество принявших участие избирателей было самым низким в истории проведения парламентских выборов, начиная с 1990 года. Этот факт беспокоит. Но еще более угрожающим является то, что молодежи в Молдове остается все меньше", - заявил директор Кишиневского филиала Международного института мониторинга развития демократии межпарламентской ассамблеи стран-участниц СНГ Евгений Штирбу.

© Sputnik / Руслан Шалапуда Досрочные парламентские выборы в Молдове: реальность или миф

Он акцентировал внимание на том, как стремительно в республике сокращается число молодых людей. Для сравнения Штирбу привел пример западных стран: если анализировать количество голосующей в выборах молодежи в Англии, Франции, США, то в этих странах оно тоже сокращается, но не так стремительно, как в Молдове. Из 25% молодых граждан республики с правом голоса реально проживают в стране только 18%.

Ну, а пока трудоспособное население "голосует ногами", молдавские парламентарии наращивают амбиции и не могут достичь консенсуса. Как говорится, все – как у классика: лебедь рвется в облака, рак пятится назад, а щука тянет в воду…

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc >>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK