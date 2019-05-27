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Встреча президента Молдовы Игоря Додона и посла России в республике Олега Васнецова

Президент Молдовы провел встречу с послом России: о чем они говорили

© Photo: Facebook / Dodon Igor
Политика
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Глава республики Игорь Додон рассказал, о чем говорил с российским дипломатом, а также о своем предстоящем визите в Казахстан и встречах с лидерами ряда стран ЕАЭС.

КИШИНЕВ, 27 мая – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон провел встречу с послом России в нашей стране Олегом Васнецовым, в ходе которой стороны обменялись мнениями о нынешнем состоянии двусторонних отношений, а также о политической обстановке в республике.

"Обсудили детали моей предстоящей рабочей поездки в город Нур-Султан, где я приму участие в саммите Евразийского экономического союза и на его "полях" проведу двусторонние встречи с лидерами ряда стран ЕАЭС", - написал Додон на своей странице в Facebook.

Флаги стран-участниц ЕАЭС
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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По словам президента Молдовы, на обратном пути из Казахстана он совершит краткий рабочий визит в Республику Башкортостан, где будут подписаны договоры о сотрудничестве между Башкирией и четырьмя регионами Молдовы.

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ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с первого января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Это объединение функционирует на основе универсальных норм и принципов ВТО. Сформирован общий рынок — со свободным перемещением товаров, услуг, капиталов и рабочей силы.

В мае 2018 года Молдова получила статус наблюдателя в ЕАЭС.  

По итогам предстоящего саммита планируется принятие совместного заявления глав государств-членов Высшего Евразийского экономического совета по случаю пятилетия договора о ЕАЭС, а также подписание ряда международных документов.

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Теги:
Игорь Додон, Олег Васнецов, Молдова, ЕАЭС, Россия
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