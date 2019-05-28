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Президент Молдовы Игорь Додон

Президент Молдовы отправляется в Казахстан, где встретится с лидерами ЕАЭС

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Молдова и ЕАЭС (91)
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Молдова получила статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе в мае 2018 года благодаря единогласной поддержке стран-членов организации.

КИШИНЕВ, 28 мая – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон отправляется с двухдневным рабочим визитом в столицу Казахстана, где примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

"В Нур-Султане планирую провести двусторонние встречи с лидерами ряда стран-членов ЕАЭС", - написал Додон на своей странице в соцсети Facebook.

Он напомнил, что республика получила статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе в мае 2018 года благодаря единогласной поддержке стран-членов организации.

Юрий Кротенко
© Sputnik / Miroslav Rotari
Кротенко: взаимодействие с ЕАЭС отвечает интересам Молдовы

"Сотрудничество между Молдовой и ЕАЭС началось с момента подписания соответствующего Меморандума в апреле 2017 года", - добавил президент республики.

В столице Казахстана Нур-Султане 29 мая состоится юбилейный саммит глав государств стран ЕАЭС. Встреча на высоком уровне приурочена к двум датам – 25-летию идеи Нурсултана Назарбаева о евразийской интеграции и пятилетию подписания договора ЕАЭС.

Мнение: Молдове было бы выгодно войти в ЕАЭС>>>

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с первого января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Это объединение действует на основе универсальных норм и принципов ВТО. Сформирован общий рынок — со свободным перемещением товаров, услуг, капиталов и рабочей силы.

ЕАЭС
© Sputnik /
ЕАЭС

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Тема:
Молдова и ЕАЭС (91)

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Теги:
визит, ЕАЭС, саммит
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