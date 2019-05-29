ОБСЕ: решение правительства Молдовы защитит права приднестровцев

Глава Миссии ОБСЕ в Молдове дал свою оценку решению, принятому в Кишиневе, о подтверждении фактов гражданского состояния жителей Приднестровья.

КИШИНЕВ, 29 мая – Sputnik, Ирина Ляхова. Глава Миссии ОБСЕ в Молдове Клаус Нойкирх высоко оценил решение правительства Республики Молдова об утверждении "Инструкции по подтверждению фактов гражданского состояния, произошедших и зарегистрированных в населенных пунктах на левом берегу Днестра и в муниципии Бендеры".

"Принимая это решение, правительство обеспечивает защиту прав людей, проживающих в Приднестровье. Я горячо приветствую этот важный шаг", - сказал Нойкирх.

Как сообщили в пресс-службе миссии ОБСЕ, инструкция, утвержденная 29 мая, упростит процедуру признания и регистрации браков, разводов, рождений и смертей, зарегистрированных в Приднестровье.

"Новые процедуры помогут улучшить доступ людей к образованию, здравоохранению и другим жизненно важным базовым услугам", - отметил глава миссии.

Он также напомнил, что важность признания легитимности юридических договоренностей и действий, таких как факты гражданского состояния, была подчеркнута в нескольких решениях Европейского суда по правам человека.