10:20 30 Мая 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.22
  • USD18.12
  • RUB0.28
  • RON4.25
  • UAH0.68
Поиск
Президент Молдовы Игорь Додон

Додон: надеемся сформировать кабмин, готовый сотрудничать с Россией

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Парламент Молдовы сегодня (113)
91 0 0

Президент Молдовы Игорь Додон намерен ориентировать новое правительство на конструктивную работу и стратегическое партнерство с Россией.

КИШИНЕВ, 30 мая - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон выразил надежду, что в течение десяти дней в республике сформируется правительство, готовое к конструктивному сотрудничеству с Россией. Об этом глава государства заявил в ходе своего визита в Башкортостан.

Президент Молдовы на правах почетного гостя участвовал в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), на котором собрались в Нур-Султане главы государств ЕАЭС. После этого он отправился с визитом в Башкортостан.

Итоги саммита ЕАЭС в Казахстане: Молдова выступила с интересным предложением>>>

По итогам встречи с врио главы этой республики Радием Хабировым Додон подчеркнул, что с момента, как он стал президентом, у него было несколько официальных рабочих визитов в Российскую Федерацию, много встреч с руководством страны.

"У нас отличные отношения на уровне президентов. К сожалению, за это время так и не состоялись нормальные контакты на уровне правительств и парламентов. Но у нас есть надежда, что после парламентских выборов, которые состоялись в Молдове три месяца назад, мы сможем в течение следующих 10 дней сформировать правительство", - заявил Додон, которого цитирует сайт главы Республики Башкортостан. 

При этом он подчеркнул, что "есть веское слово президента, который будет ориентировать на конструктивную работу и стратегическое партнерство с Россией".

© Sputnik / Алексей Никольский
Додон: предлагаю проводить отдельные мероприятия ЕАЭС в Кишиневе

"Если нам не удастся сформировать такое правительство, которое будет поддерживать президента и в этом вопросе тоже, то мы распустим парламент и пойдем на досрочные парламентские выборы. И к концу года, я уверен, будет такое правительство, которое согласится на стратегическое партнерство с Российской Федерацией", - подчеркнул Додон.

Президент обратил внимание на то, что не удавшееся реализовать за прошедшие два года на уровне парламентов и правительств Молдовы и России партнерство удалось компенсировать встречами президентов и теми контактами, которые были на уровне регионов.

За этот период, по словам Додона, были подписаны несколько десятков межрегиональных соглашений.

Страны ЕАЭС создали совет по промышленной политике>>>

Кроме того, президент подчеркнул, Молдова – единственная страна, которая год назад получила статус наблюдателя ЕАЭС.

"За этот период мы уже смогли на 10 процентов увеличить поставки наших товаров на рынки государств экономического союза. Конечно, перспективы очень большие. Уверен, что Молдова будет развивать отношения с ЕАЭС", - добавил глава государства.

Он также отметил, что считает этот новый интеграционный проект в рамках СНГ очень перспективным. По его мнению, по сравнению с другими объединениями все участники ЕАЭС вне зависимости от масштаба экономики или численности населения имеют равные права и равные голоса.

"Здесь все равны – и Киргизия, и Армения, и Россия, и Белоруссия, и Казахстан. У всех одинаковые права. Это очень важно и интересно для таких стран, как Молдова. Мы сделали этот шаг в прошлом году, уверен, что будем идти и дальше", - пояснил Додон.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

Тема:
Парламент Молдовы сегодня (113)

По теме

Буга: это важно знать гражданам Молдовы, которые отправляются на работу в Россию
Миграционная амнистия в России для граждан Республики Молдова
Депутат: Молдове необходимо открыть в России новые консульства
Президент Молдовы провел встречу с послом России: о чем они говорили
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Самые популярные туристические места среди фотографов мира
Путин объявил о пенсионном паритете на саммите ЕАЭС - видео
ЕАЭС
ЕАЭС: все, что нужно знать о союзе

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться