Додон: надеемся сформировать кабмин, готовый сотрудничать с Россией

КИШИНЕВ, 30 мая - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон выразил надежду, что в течение десяти дней в республике сформируется правительство, готовое к конструктивному сотрудничеству с Россией. Об этом глава государства заявил в ходе своего визита в Башкортостан.

Президент Молдовы на правах почетного гостя участвовал в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), на котором собрались в Нур-Султане главы государств ЕАЭС. После этого он отправился с визитом в Башкортостан.

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По итогам встречи с врио главы этой республики Радием Хабировым Додон подчеркнул, что с момента, как он стал президентом, у него было несколько официальных рабочих визитов в Российскую Федерацию, много встреч с руководством страны.

"У нас отличные отношения на уровне президентов. К сожалению, за это время так и не состоялись нормальные контакты на уровне правительств и парламентов. Но у нас есть надежда, что после парламентских выборов, которые состоялись в Молдове три месяца назад, мы сможем в течение следующих 10 дней сформировать правительство", - заявил Додон, которого цитирует сайт главы Республики Башкортостан.

При этом он подчеркнул, что "есть веское слово президента, который будет ориентировать на конструктивную работу и стратегическое партнерство с Россией".

"Если нам не удастся сформировать такое правительство, которое будет поддерживать президента и в этом вопросе тоже, то мы распустим парламент и пойдем на досрочные парламентские выборы. И к концу года, я уверен, будет такое правительство, которое согласится на стратегическое партнерство с Российской Федерацией", - подчеркнул Додон.

Президент обратил внимание на то, что не удавшееся реализовать за прошедшие два года на уровне парламентов и правительств Молдовы и России партнерство удалось компенсировать встречами президентов и теми контактами, которые были на уровне регионов.

За этот период, по словам Додона, были подписаны несколько десятков межрегиональных соглашений.

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Кроме того, президент подчеркнул, Молдова – единственная страна, которая год назад получила статус наблюдателя ЕАЭС.

"За этот период мы уже смогли на 10 процентов увеличить поставки наших товаров на рынки государств экономического союза. Конечно, перспективы очень большие. Уверен, что Молдова будет развивать отношения с ЕАЭС", - добавил глава государства.

Он также отметил, что считает этот новый интеграционный проект в рамках СНГ очень перспективным. По его мнению, по сравнению с другими объединениями все участники ЕАЭС вне зависимости от масштаба экономики или численности населения имеют равные права и равные голоса.

"Здесь все равны – и Киргизия, и Армения, и Россия, и Белоруссия, и Казахстан. У всех одинаковые права. Это очень важно и интересно для таких стран, как Молдова. Мы сделали этот шаг в прошлом году, уверен, что будем идти и дальше", - пояснил Додон.

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