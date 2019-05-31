Спецпредставитель президента РФ Дмитрий Козак посетит Тирасполь

ТИРАСПОЛЬ, 31 мая – Sputnik, Ирина Ляхова. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский на встрече с работниками минфина объявил о встрече со спецпредставителем президента России по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой, вице-премьером РФ Дмитрием Козаком, который посетит регион 4 июня.
"Одна из тем – это применение российского материнского капитала на территории Приднестровья. Мы предлагаем его применение по двум составляющим: жилье и образование", - отметил Красносельский.
Как сообщили на местном телеканале, в беседе с Дмитрием Козаком лидер Приднестровья также намерен поднять тему упрощенного предоставления российского гражданства для приднестровцев.
Российский вице-премьер приезжает в Молдову с рабочим визитом по приглашению президента Молдовы Игоря Додона. Глава республики подтвердил это на состоявшемся саммите лидеров стран-участниц ЕАЭС.
По словам молдавского президента, с Козаком планируется обсудить весь спектр молдавско-российских отношений.
Дмитрий Козак был назначен на должность спецпредставителя президента России Владимира Путина в июле 2018 года. Нынешний визит станет его первым после назначения на этот пост.
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