Молдавские демократы пригласили социалистов к диалогу

В Демпартии считают, нельзя допустить, чтобы республика попала в продолжительный кризис и в стране состоялись досрочные выборы в парламент.

КИШИНЕВ, 31 мая – Sputnik. Демократическая партия Молдовы пригласила Партию социалистов к диалогу, заявил представитель Демпартии Виталий Гамурарь на брифинге в пятницу.

Стала известна реакция социалистов на предложение Демпартии>>>

"Сегодня Партии социалистов будет передано приглашение о проведении первой дискуссии, чтобы посмотреть, сможем ли мы найти формулу парламентского сотрудничества", - отметил Гамурарь.

По его словам, в рамках диалога будут подняты и озвученные ранее предложения социалистов по формированию парламентского большинства и правительства.

"Некоторые из них выполнимы, надо это признать, включая голосование за спикера от них (социалистов – ред.). В тоже время должны быть обсуждены и предложения Демократической партии", - сказал Гамурарь.

Он отметил, что если будет найден "консенсус в этом направлении, то можно быстро перейти к политической формализации", то есть обсуждению парламентского большинства и кабмина.

По его словам, в Демпартии считают, что парламентское большинство и правительство должны быть сформированы здесь, в стране, путем диалога между парламентскими партиями.

"Надо прекратить эту практику, которой пользуются некоторые политики, - ждут, что кто-то из-за рубежа придет и предложит что-то насчет власти и какие нужды есть у граждан страны", - добавил Гамурарь.

Парламентские выборы в Молдове прошли 24 февраля. Впервые граждане республики выбирали депутатов по смешанной избирательной системе — 50 человек по партийным спискам, 51 — по одномандатным округам. Явка составила 49,22%. Явочного барьера не было. Избирательный порог для партий составлял 6%, для электоральных блоков — 8%.

Всего в высший законодательный орган республики прошли четыре политические силы – социалисты, демократы, блок ACUM, Партия "Шор", а также трое независимых депутатов. Больше всего представителей в парламенте нового созыва у Партии социалистов – 35 мандатов. Вторая по численности - фракция демократов с 30 депутатами. Политический блок ACUM представляют 26 депутатов. Еще одной политической силой, прошедшей в высший законодательный орган, стала Партия "Шора" – 7 мандатов. Также в парламенте нового созыва есть три независимых депутата (от одномандатных округов).

После утверждения 9 марта Конституционным судом результатов выборов состоялось лишь одно заседание парламента, на котором не смогли избрать руководство. Более того, все переговоры о создании возможной коалиции до сих пор не принесли никаких результатов.

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