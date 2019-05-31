ПСРМ: решение о предложении Демпартии примет партийный совет

Все тактические и стратегические решения партии принимаются руководящими органами ПСРМ, отметили в политформировании.

КИШИНЕВ, 31 мая – Sputnik. Партия социалистов сообщила, что решение по предложению Демпартии о переговорах по формированию парламентского большинства и правительства будет принимать Республиканский совет политформирования.

В пятницу по итогам заседания политического бюро представители Демпартии заявили, что приглашают к диалогу социалистов. В частности, в рамках переговоров должны обсудить озвученные ранее предложения социалистов по формированию парламентского большинства и правительства. Демократы заявили о готовности принять ряд условий ПСРМ.

"Партия социалистов Республики Молдова приняла к сведению предложение, объявленное Демократической партией, и должна представить его для анализа и принятия решения Республиканскому партийному совету. Отметим, что все тактические и стратегические решения партии принимаются руководящими органами ПСРМ, в данном случае Республиканским советом Партии социалистов", - сообщили в пресс-службе ПСРМ.

Парламентские выборы в Молдове прошли 24 февраля.

Впервые граждане республики выбирали депутатов по смешанной избирательной системе — 50 человек по партийным спискам, 51 — по одномандатным округам. Явка составила 49,22%. Явочного барьера не было. Избирательный порог для партий составлял 6%, для электоральных блоков — 8%.

Всего в высший законодательный орган республики прошли четыре политические силы – социалисты, демократы, блок ACUM, Партия "Шор", а также трое независимых депутатов. Больше всего представителей в парламенте нового созыва у Партии социалистов – 35 мандатов. Вторая по численности - фракция демократов с 30 депутатами. Политический блок ACUM представляют 26 депутатов. Еще одной политической силой, прошедшей в высший законодательный орган, стала Партия "Шора" – 7 мандатов. Также в парламенте нового созыва есть три независимых депутата (от одномандатных округов).

После утверждения 9 марта Конституционным судом результатов выборов состоялось лишь одно заседание парламента, на котором не смогли избрать руководство. Более того, все переговоры о создании возможной коалиции до сих пор не принесли никаких результатов.

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