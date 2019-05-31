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Президент Молдовы Игорь Додон

Додон: Молдова будет прилагать все усилия для укрепления партнерства с РФ

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Глава республики считает, что Молдова как государство не выживет без тесного взаимодействия с Россией.

КИШИНЕВ, 31 мая – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что диалогу с российскими партнерами уделяется приоритетное внимание. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В завершении своего рабочего визита в Башкортостан глава республики принял участие в Форуме делового сотрудничества "Молдова – регионы России". Мероприятие организовано молдавско-российским экономическим советом, общественной организацией "Деловая Россия" и администрацией главы Башкортостана. Додон подчеркнул особую важность этого мероприятия с точки зрения укрепления торгово-экономических связей между нашими странами, в том числе на уровне регионов.

"Отметил стратегический характер двусторонних отношений в экономической, культурной, гуманитарной и духовной сфере. Считаю также, что Молдовы как государство не выживет без тесного взаимодействия с Россией, поэтому диалогу с российскими партнерами уделяется приоритетное внимание", - отметил Додон.

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По его словам, "Российская Федерация остается лидером по объему прямых инвестиций в Молдову". По итогам 2017 года этот показатель достиг 800 миллионов долларов, или 24% от общего объема. В Молдове действуют более 900 предприятий с российским капиталом.

В 2018 году, как отметил глава республики, товарооборот между Молдовой и Россией составил 939 миллионов долларов, или 11% общего объема внешнеторговых операций. Однако молдавский экспорт в РФ составляет лишь 219 миллионов, преимущественно это товары агропромышленного комплекса.

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"В связи с этим Республика Молдова объективно заинтересована в увеличении поставок своей продукции на российский рынок и будет прилагать все усилия для укрепления стратегического партнерства с Россией", - подчеркнул Додон.

Он сообщил, что с этой целью пригласил представителей бизнес-сообщества Башкортостана принять участие во втором Молдавско-российском экономическом форуме, который пройдет в сентябре в Кишиневе.

"Уверен, что планируемое мероприятие позволит привлечь российских инвесторов в молдавскую экономику", - заключил Додон.

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