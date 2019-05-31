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Президент Молдовы Игорь Додон и спецпредставитель президента России по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой Дмитрий Козак

Дмитрий Козак приезжает в Кишинев с двухдневным рабочим визитом

© Photo: Facebook / Igor Dodon
Политика
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Игорь Додон планирует обсудить на встрече с гостем весь спектр молдавско-российских отношений.

КИШИНЕВ, 31 мая - Sputnik. Вице-премьер правительства Российской Федерации Дмитрий Козак 3-4 июня совершит рабочую поездку в Молдову в качестве спецпредставителя президента РФ, сообщил журналистам представитель вице-премьера РФ Илья Джус.

Дмитрий Козак
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Зачем Дмитрий Козак едет в Молдову

Российский вице-премьер приезжает в Молдову с рабочим визитом по приглашению президента Молдовы Игоря Додона. Глава республики подтвердил это на состоявшемся саммите лидеров стран-участниц ЕАЭС.

Додон также заявил, что планирует обсудить на встрече с Козаком весь спектр молдавско-российских отношений.

Во второй день своей рабочей поездки в Молдову гость поедет в Тирасполь.

Козак был назначен на должность спецпредставителя президента России Владимира Путина в июле 2018 года. Нынешний визит станет его первым после назначения на этот пост.

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Теги:
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