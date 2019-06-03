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Президент Молдовы Игорь Додон и спецпредставитель президента России по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой Дмитрий Козак

Стало известно, когда Додон и Козак проведут переговоры

© Photo: Facebook / Igor Dodon
Политика
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Рабочая поездка в Молдову: детали визита спецпредставителя президента России в республику.

КИШИНЕВ, 3 июн – Sputnik. Вице-премьер правительства России Дмитрий Козак прибывает в Молдову в понедельник в качестве спецпредставителя президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с республикой.

Президент Игорь Додон
© Sputnik / Miroslav Rotari
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В понедельник российский чиновник проведет встречу с президентом Молдовы Игорем Додоном в 14.40, а на 15.10 запланирован их совместный брифинг. Ранее Додон заявил, что планирует обсудить с Козаком весь спектр молдавско-российских отношений.

Во второй день своей рабочей поездки в Молдову гость поедет в Тирасполь, где проведет встречу с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским. Ранее глава непризнанного ПМР заявил, что одна из тем, которую планируют обсудить с Козаком, – это применение российского материнского капитала на территории Приднестровья. "Мы предлагаем его применение по двум составляющим: жилье и образование", - сказал Красносельский. В беседе с Козаком лидер Приднестровья также намерен поднять тему упрощенного предоставления российского гражданства для приднестровцев.

Российский вице-премьер приезжает в Молдову с рабочим визитом по приглашению президента республики.

Козак был назначен на должность спецпредставителя президента России Владимира Путина в июле 2018 года. Нынешний визит станет его первым после назначения на этот пост.

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