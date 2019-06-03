Коалиция или досрочные выборы - лидеры ПСРМ обсудили эти вопросы с Ханом

В понедельник представители руководства политформирования рассмотрели варианты развития внутриполитической ситуации в Молдове с еврокомиссаром Йоханнесом Ханом.

КИШИНЕВ, 3 июн - Sputnik. Досрочные выборы являются нежелательным выходом из сложившейся внутриполитической ситуации в Молдове. Однако отклонение от принятых решений высшими коллегиальными органами руководства Партии социалистов недопустимы, об этом лидеры политформирования рассказали в ходе встречи с европейским комиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнесом Ханом, который находится с официальным визитом в Кишиневе.

Руководители партии изложили еврокомиссару позицию, озвученную и принятую 12 апреля на Республиканском Совете ПСРМ,о конкретных шагах для преодоления политического кризиса и формирования в республике правящего парламентского большинства.

По мнению социалистов, представители политического блока ACUM фактически отказались рассматривать предложения ПСРМ о начале диалога о создании правящей коалиции и формировании кабинета министров. Лидеры ПСРМ в ходе беседы с Ханом подчеркнули, что политформирование открыто к диалогу, однако предельно допустимые сроки, когда парламент должен быть распущен президентом, подходят к концу.

Социалисты заявили еврокомиссару, что за оставшуюся неделю можно возобновить диалог и прийти к компромиссу, который устраивал бы обе стороны, но с учетом интересов всех избирателей страны.

Руководители ПСРМ также сообщили Хану, что на этой неделе будет созван Республиканский Совет Партии социалистов. В частности, на нем планируется рассмотреть предложение Демпартии Молдовы, поступившее парламентариям от ПСРМ о создании правящего большинства.

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Ранее, 31 мая, Демократическая партия пригласила представителей ПСРМ к политическому диалогу. Как заявлял представитель партии Виталий Гамурарь, некоторые из предложений социалистов выполнимы,включая голосование за кандидатуру председателя парламента. Гамурарь также подчеркнул, что, если политический консенсус будет достигнут, то можно будет приступить к созданию парламентского большинства и правительства.

Конституционный суд 9 марта признал результаты прошедших 24 февраля парламентских выборов и утвердил мандаты избранных депутатов. Всего в высший законодательный орган республики прошли четыре политические силы - социалисты, демократы, блок ACUM, Партия "Шор", а также трое независимых депутатов.

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