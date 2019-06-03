Дмитрий Козак прилетел в Кишинев - видео

В понедельник Дмитрий Козак проведет в Кишиневе встречу с президентом Молдовы Игорем Додоном.

КИШИНЕВ, 3 июн - Sputnik. Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак прилетел в Кишинев. Самолет, на борту которого находился высокопоставленный российский чиновник, приземлился в Международной аэропорту молдавской столицы около 14.00.

По прибытии гость не сделал никаких заявлений для прессы.

В понедельник Козак проведет встречу с президентом Молдовы Игорем Додоном в 14.40, а на 15.10 запланирован их совместный брифинг, прямую трансляцию которого будет вести Sputnik Молдова.

Ранее Додон заявил, что планирует обсудить с вице-премьером правительства РФ весь спектр молдавско-российских отношений.

Во второй день своей рабочей поездки в Молдову гость поедет в Тирасполь, где проведет встречу с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским. Ранее глава непризнанной ПМР заявил, что одна из тем, которую планируется обсудить с Козаком, – это применение российского материнского капитала на территории Приднестровья. В беседе с Козаком лидер Приднестровья также намерен поднять тему упрощенного предоставления российского гражданства для приднестровцев.

Российский вице-премьер прибыл в Молдову с рабочим визитом по приглашению президента республики.

Козак был назначен на должность спецпредставителя президента России Владимира Путина в июле 2018 года. Нынешний визит станет его первым после назначения на этот пост.

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