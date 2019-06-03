Додон обсудил с еврокомиссаром Ханом внутриполитическую ситуацию в Молдове

Президент Молдовы отметил, что заверил европейских дипломатов в неизменности своей позиции продолжить курс на сбалансированное отношение с партнерами на Востоке и Западе.

КИШИНЕВ, 3 июн — Sputnik. Внутриполитическую ситуацию в стране после парламентских выборов обсудил президент Молдовы Игорь Додон с европейским комиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнесом Ханом.

Во встрече также принял участие глава Делегации Европейской комиссии в Молдове Петер Михалко.

"Провели широкий обмен мнениями по вопросам повестки молдавско-европейского диалога, пришли к единому мнению о необходимости его углубления по всем направлениям, представляющим взаимный интерес. Обсудили также внутриполитическую ситуацию в Республике Молдова, в том числе проблему отсутствия легитимного парламентского большинства и нового Правительства спустя более трех месяцев после проведения парламентских выборов", - сообщил Додон в соцсетях по итогам встречи.

Президент отметил, что заверил европейских дипломатов в неизменности своей позиции продолжить курс на сбалансированное отношение с партнерами на Востоке и на Западе "при соблюдении национальных интересов Молдовы".

Конституционный суд 9 марта признал результаты прошедших 24 февраля парламентских выборов и утвердил мандаты избранных депутатов. Всего в высший законодательный орган республики прошли четыре политические силы - социалисты, демократы, блок ACUM, Партия "Шор", а также трое независимых депутатов.

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