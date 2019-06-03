Додон и Козак озвучили основные направления сотрудничества Молдовы и России

В понедельник в рамках брифинга глава государства озвучил три направления, которые важны для экономики Молдовы в сотрудничестве с российской стороной.

КИШИНЕВ, 3 июн - Sputnik. Вопросы торговли и укрепления дальнейшего партнерства с Россией обсудили в понедельник в Кишиневе президент Молдовы Игорь Додон и вице-премьер правительства России Дмитрий Козак.

Козак находится с двухдневным визитом в республике в качестве спецпредставителя президента России по развитию торгово-экономических отношений с Республикой Молдова.

Выступая на совместном брифинге, Додон назвал основные направления, по которым наши страны заинтересованы сотрудничать в ближайшее время.

"В 2015-2016 годах, после подписания Соглашения об Ассоциации с ЕС, наблюдалось существенное снижение товарооборота между Молдовой и Россией. Экспорт из нашей страны сократился вдвое. Начиная с 2017 года наблюдается положительная динамика в торговле с Российской Федерацией. В этом году, на уровне договоренностей на уровне президентов, были временно сняты торговые пошлины по пяти категориям товаров из Молдовы", - отметил президент.

По словам Додона, сейчас наблюдается значительный рост торговли с Российской Федерацией. Так, поставки яблок и груш на российский рынок выросли на 27 процентов, консервной продукции – на 20 процентов, а экспорт вина вырос на 43 процента.

"Реальный эффект от снятия таможенных пошлин за первые три месяца текущего года – налицо. Но эти торговые преференции действуют лишь до 1 июля, осталось меньше месяца. Этот вопрос мы продолжим обсуждать с российскими партнерами. Продление этих торговых преференций для нашей страны будет зависеть и от правительства Молдовы, поскольку до сих пор эти договоренности действовали лишь на уровне президентов двух стран", - отметил глава государства.

Вторым наиболее важным направлением в переговорах с российской стороной президент назвал вопрос мигрантов из Молдовы, которые трудятся на территории России. Официально более 500 тысяч граждан Молдовы временно трудятся в Российской Федерации. Додон заявил о важности предоставления социальных гарантий молдавским трудовым мигрантам.

"Важная договоренность – по социальным льготам, по пенсиям. Несколько недель назад в Кишиневе прошли соответствующие переговоры. Надеюсь, что их результат будет успешным. Когда люди будут выходить на пенсию в Молдове, необходимо учитывать стаж, те налоги, которые они выплачивали, работая в России", - сказал Додон.

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Третьим стратегическим направлением в сотрудничестве с Россией Додон назвал участие Молдовы на международных интеграционных площадках, таких, как СНГ и Евразийский экономический союз.

"Недавно я участвовал в саммите ЕАЭС как президент страны-наблюдателя при сообществе. Мы сожалеем, что в течении года, когда Молдова является наблюдателем при ЕАЭС, нам удалось реализовать лишь договоренности, достигнутые на уровне президентов, правительство и парламент в этот процесс пока не включились", - резюмировал Додон.

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