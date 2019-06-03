Козак: Россия не собирается вмешиваться во внутренние дела Молдовы - видео

Выбор дальнейшего пути - политическая ответственность и выбор партий, их ответственность перед избирателями, считает Козак.

КИШИНЕВ, 3 июн – Sputnik. Накануне финальных консультаций политические партии в Молдове должны знать позицию России: она не собирается вмешиваться во внутренние дела. Об этом в понедельник заявил в Кишиневе вице-премьер правительства России Дмитрий Козак. Прямая трансляция брифинга велась на сайте Sputnik Молдова.

Козак находится с двухдневным визитом в республике в качестве спецпредставителя президента России по развитию торгово-экономических отношений с Республикой Молдова.

"Хочу пояснить, зачем я приехал именно сейчас (и знаю, что сторонние гости из США и Европейского союза здесь) - для того, чтобы разъяснить нашу позицию всем политическим силам накануне принятия судьбоносных политических решений на ближайшие годы", - сказал Козак по итогам переговоров с президентом Молдовы.

Как уточнил российский вице-премьер, сегодня в парламенте Молдовы сложилась ситуация, когда голоса избирателей завоевали три политические силы, у которых часто взаимоисключающие позиции. И, как заявил Козак, договориться, сформировать устойчивое и работоспособное правительство в таком составе эти силы не в состоянии.

"Мы хотим донести нашу позицию, потому что если будут коалиционные соглашения, то внешнеполитический курс Молдовы – тоже предмет коалиционных соглашений", - сказал вице-премьер РФ.

Козак добавил, что Россия не "отрицает европейский выбор молдавского народа, но не следует сжигать мосты".

"На сегодняшний день сбалансированная позиция президента Молдовы нам симпатична, потому что, выбирая европейский вектор движения, не надо сжигать мосты, чтобы сотрудничать на Востоке с Россией и ЕАЭС. Накануне финальных консультаций мы не хотим вмешиваться, но политики должны знать нашу позицию", - отметил Козак.

"Если досрочные выборы состоятся в ближайшее время, то тем, кто исповедует исключительно европейский путь, следовало бы прислушаться к рекомендациям Европейского союза, Венецианской комиссии, и поменять избирательную систему, чтобы она была максимально прозрачной и понятной, чтобы ее результатом был четко продемонстрирован выбор молдавского народа", - подчеркнул вице-премьер.

Козак также ответил на вопрос журналиста о том, с кем бы следовало создавать коалицию социалистам.

"Союз должен быть, прежде всего, с избирателями и с политическими силами, готовыми заключить даже временное коалиционное соглашение, чтобы провести честные, понятные, прозрачные выборы в парламент", - сказал Козак.

Конституционный суд 9 марта признал результаты прошедших 24 февраля парламентских выборов и утвердил мандаты избранных депутатов. Всего в высший законодательный орган республики прошли четыре политические силы - социалисты, демократы, блок ACUM, Партия "Шор", а также трое независимых депутатов. В настоящее время партии ведут переговоры по созданию коалиции.

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