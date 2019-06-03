Хан, Фреден и Козак — все флаги в гости к нам

Понедельник в Кишиневе выдался непростым у всех, кто имеет отношение к дорожному трафику и вообще, к обеспечению безопасности — в столицу Молдовы практически одновременно прибыли представители ведущих мировых держав (если, конечно, Евросоюз можно назвать "державой"). Активное перемещение гостей по городу заставит попотеть множество местных ответственных лиц — да еще и дожди прошли, влажность высокая. В общем, не позавидуешь.

Непростым этот день выдался и для молдавских политиков. Они вышли на финишную прямую, в конце которой их ждет либо создание правящего большинства, либо досрочные выборы. Как ранее заявил президент Молдовы Игорь Додон, время для размышлений закончилось, и текущая неделя станет последней для странных "переговоров без переговоров" между парламентскими фракциями.

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Первыми в аэропорту Кишинева высадились эмиссары Запада — еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан и директор Восточно-европейского бюро Госдепартамента США Брэдли Фреден. Чуть позже в Кишинев прибыл спецпредставитель президента России по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой, вице-премьер Дмитрий Козак.

Хан и Фредер немедленно начали встречи со всеми ключевыми политическими игроками в Молдове, хотя перед этим и заявили, что их одновременный визит никак не связан с политической ситуацией в нашей стране. И что, вообще, их присутствие здесь — не более чем совпадение. По утверждению обоих западных эмиссаров, в Кишинев они прибыли, чтобы "поддержать Молдову в осуществлении демократических реформ, опираясь на европейский путь и укрепляя институционный потенциал".

Институционный потенциал. Красиво-то как. И самое интересное, что эти слова подходят абсолютно к чему угодно и вместе с тем не говорят ничего, хоть вставляй эту фразу в вузовский учебник для начинающих дипломатов.

Для наших самых маленьких и наивных читателей мы процитируем слова Бредли Фредена, который выразился прямо-таки блистательно. Представитель Госдепартамента США заявил, что встречался с лидерами молдавских политических партий "…не для того, чтобы повлиять на формирование правительства, это не наша работа. Как я уже говорил ранее, мой приезд сюда в этот момент является совпадением".

Ну да, конечно. Как говорила героиня одной советской кинокомедии, "выпьем за нашу случайную встречу!".

Однако те из обозревателей, кто не обязан упражняться в словесной эквилибристике, говорят о приезде двух западных эмиссаров проще и конкретнее — Хан и Фреден приехали "лепить прозападную коалицию".

В Молдове подобное происходило не раз и не два, и многие помнят провал переговоров о создании левоцентристской коалиции в 2010 году. Говорят, окна в зданиях посольства США и миссии Евросоюза в тот период горели все ночи напролет, а взлетная полоса аэропорта едва не раскалилась — так часто сновали самолеты между Кишиневом и западными столицами.

После встреч с политиками в Кишиневе Йоханнес Хан, вслед за Бредли Фреденом, также заявил, что никоим образом не намерен вмешиваться в молдавскую политику. Однако его слова о невмешательстве прозвучали, как бы это сказать, своеобразно.

"Я встретился с лидерами трех партий, премьер-министром, и я хочу повторить, что ЕС ничего не навязывает ", — сказал Хан. И продолжил: "Я надеюсь, что все знают об ответственности, которую они несут. Если досрочные выборы состоятся, существует риск того, что МВФ приостановит программу помощи".

Ответственность, вот как. Автор приключенческих романов назвал бы это "слегка обнажить кинжал угрозы". И наверное, на этом месте присутствующие переглянулись и подумали: "Если это не давление, то я — папа Римский, а ни одного папамобиля на улице, что характерно, не припарковано". Но ничего не сказали.

В ситуации с приездом Дмитрия Козака все выглядит проще и одновременно, сложнее. Во-первых, это первый визит спецпредставителя президента РФ в Молдову после его назначения.

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В нашу страну он прибыл по приглашению Игоря Додона, и о его визите президент Молдовы говорил на недавнем юбилейном саммите ЕАЭС.

То есть, экономическая повестка дня в российско-молдавских отношениях обозначена как доминирующая в этом визите. Среди полномочий российского вице-премьера — развитие торгово-экономических отношений с Молдовой.

В этих сложных отношениях уже несколько лет с подачи властей Молдовы наблюдается неослабевающий кризис, больно бьющий прежде всего по молдавской экономике и тут необходимо что-то решать.

Во-вторых, после Кишинева спецпредставитель президента России посетит Тирасполь. Надо понимать, что в повестке дня его визита приднестровская проблематика занимает важное место.

Однако, если даже за время пребывания в Кишиневе Дмитрий Козак не встретится ни с одним партийным лидером, его присутствие все равно скажется на молдавской политике.

За него все сделали сами политики, а также пресса, которые успели на все лады обсудить предстоящий визит российского вице-премьера и выдвинули с десяток радикально противоречащих друг другу версий, одна ярче другой. На флоте это назвали бы "демонстрация флага" — это когда вы просто появляетесь на рейде и ничего особенного не делаете, пока на берегу суетятся и терзаются догадками. Просто занимаетесь своими делами, попутно не давая забыть, что вы тут, и вам не все равно.

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Удастся ли Йоханнесу Хану и Бредли Фредену изготовить прозападную коалицию в парламенте Молдовы из подручного материала, мы увидим буквально до конца недели. Учитывая разногласия между прозападными партиями в Молдове, это выглядит чрезвычайно трудным делом, как ломать дрова об колено. Однако колени у американцев и европейцев крепкие, а вот окажутся ли хрупкими поленья — выяснится совсем скоро.

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