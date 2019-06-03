Додон обсудил с представителем Госдепа США ситуацию в Молдове - видео

Визит главы отдела Восточной Европы Госдепартамента США Брэдли Фредена совпал со знаковыми политическими процессами, проходящими в Молдове.

КИШИНЕВ, 3 июн – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон обсудил с главой отдела Восточной Европы Госдепартамента США Брэдли Фреденом вопросы внутренней и внешней политики республики, а также развитие двусторонних отношений.

Политическая ситуация в Молдове

По его словам, стороны обсудили положение дел, сложившееся после парламентских выборов в Молдове и политического тупика, возникшего из-за отсутствия парламентского большинства.

"Подчеркнул, что считаю правильным избежать досрочных выборов, которые могут нанести серьезный ущерб стране с точки зрения экономики и инвестиций, а также отношений с международными организациями, такими как Всемирный банк, МВФ, Европейский банк реконструкции и развития и т.д", - написал Додон на своей странице в Facebook.

Внешняя политика

По словам главы республики, "администрация президента продолжает реализацию сбалансированной внешней политики для установления взаимовыгодных отношений с партнерами на Востоке и Западе при соблюдении статуса постоянного нейтралитета и национальных интересов нашей страны".

"Призвал официальных представителей США проявить интерес и поддержать наши усилия по укреплению статуса нейтралитета Республики Молдова на международном уровне. Отметил, что это, помимо прочего, окажет положительное воздействие и на поиск решения приднестровской проблемы", - пояснил Додон.

Додон обсудил с еврокомиссаром Ханом внутриполитическую ситуацию в Молдове>>>

Глава государства сообщил, что выступил за более эффективную реализацию экономического и инвестиционного потенциала двусторонних молдавско-американских отношений.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK