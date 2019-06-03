Додон обсудил с представителем Госдепа США ситуацию в Молдове - видео

КИШИНЕВ, 3 июн – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон обсудил с главой отдела Восточной Европы Госдепартамента США Брэдли Фреденом вопросы внутренней и внешней политики республики, а также развитие двусторонних отношений.
Политическая ситуация в Молдове
По его словам, стороны обсудили положение дел, сложившееся после парламентских выборов в Молдове и политического тупика, возникшего из-за отсутствия парламентского большинства.
"Подчеркнул, что считаю правильным избежать досрочных выборов, которые могут нанести серьезный ущерб стране с точки зрения экономики и инвестиций, а также отношений с международными организациями, такими как Всемирный банк, МВФ, Европейский банк реконструкции и развития и т.д", - написал Додон на своей странице в Facebook.
Внешняя политика
"Призвал официальных представителей США проявить интерес и поддержать наши усилия по укреплению статуса нейтралитета Республики Молдова на международном уровне. Отметил, что это, помимо прочего, окажет положительное воздействие и на поиск решения приднестровской проблемы", - пояснил Додон.
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Глава государства сообщил, что выступил за более эффективную реализацию экономического и инвестиционного потенциала двусторонних молдавско-американских отношений.
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