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Кишиневский прием: получили ли ответы на свои вопросы Козак, Хан и Фреден

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Так все-таки коалиция или досрочные выборы в парламент Молдовы? Какова позиция официальных Москвы, Брюсселя и Вашингтона, что думает по этому поводу президент республики, читайте в обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 3 июн – Sputnik, Елена Комолова. Понедельник в Кишиневе выдался весьма насыщенным. В столицу Молдовы практически одновременно прибыли представители ведущих мировых "тяжеловесов" - России, США и ЕС. Прибыли они накануне принятия в Кишиневе судьбоносных решений. Молдавские политики уже на финишной, прямой и перед ними стоит все тот же выбор между двумя дорогами - либо создание правящего большинства, либо досрочные выборы. О чем говорили иностранные гости, какова позиция каждой из сторон, и что заявил президент Молдовы, читайте в обзоре Sputnik.

Каким встретил Кишинев иностранных гостей

Президентура РМ
© Sputnik / Miroslav Rotari
Коалиция или выборы: зачем в Кишинев приехали три зарубежных дипломата
Кишинев в понедельник встречал высокопоставленных гостей грязным, затопленным и некрасивым. Дело в том, что ранним утром столицу накрыл сильный ливень с грозой, превративший улицы города буквально в реки. На обочинах дорог скопился мусор, некоторые дома оказались подтопленными... Все это – отрыжка либерального экс-завхоза Кишинева и его команды однопартийцев, которые в течение 10 лет под прикрытием "европейской мечты" так изуродовали молдавскую столицу, что показать город уже стыдно.

В таком свете молдавскую столицу увидели в первой половине дня еврокомиссар Йоханнес Хан и директор отдела по Восточной Европе в Госдепартаменте США Брэдли Фреден, а затем и прибывший после обеда вице-премьер правительства России Дмитрий Козак. Конечно, иностранных гостей старались провезли по более-менее нормальным дорогам столицы, чтоб они не увидели все "прелести" кишиневских реалий. В конце концов, и без того проблем хватает... Душный, густой воздух после грозы предвещал, что переговоры будут весьма непростыми.

Ядро дискуссий

Первое заседание парламента 2019.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Центральным предметом переговоров всех троих иностранных гостей с представителями молдавского истеблишмента стала политическая ситуация в стране, а точнее коллапс, созданный из-за неспособности молдавских депутатов сформировать парламентское большинство и создать дееспособное правительство.

Впрочем, как ни пытались до всех этих встреч молдавские политики заверить, что в ходе сегодняшних визитов зарубежных дипломатов в Молдову вопрос формирования власти в республике обсуждаться не будет, но именно данная тема стала основной. Козак, Хан и Фреден провели встречи с президентом Молдовы, премьером и лидерами парламентских партий, которые заручились наибольшей поддержкой избирателей. Речь идет о Партии социалистов, Демпартии и блоке ACUM. Молдавские политики отчитались по итогам дискуссий, о чем они говорили с иностранными гостями.

Козак обозначил позицию России

Заявления Козака оказались самыми громкими во всей череде выступлений иностранных гостей. Как уточнил российский вице-премьер, сегодня в парламенте республики сложилась ситуация, когда голоса избирателей завоевали три политические силы, у которых часто взаимоисключающие позиции. И, как заявил Козак, договориться, сформировать устойчивое и работоспособное правительство в таком составе эти силы не в состоянии.

"Хочу пояснить, зачем я приехал именно сейчас (и знаю, что сторонние гости из США и Европейского союза здесь) - для того, чтобы разъяснить нашу позицию всем политическим силам накануне принятия судьбоносных политических решений на ближайшие годы", - сказал Козак по итогам переговоров с президентом Молдовы.

Додон и Козак обсудили вопросы товарооборота между Молдовой и Россией
© Sputnik / Vladimir Polusatov
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Российский вице-премьер добавил, что РФ не "отрицает европейский выбор молдавского народа, но не следует сжигать мосты".  

"На сегодняшний день сбалансированная позиция президента Молдовы нам симпатична, потому что, выбирая европейский вектор движения, не надо сжигать мосты, чтобы сотрудничать на Востоке с Россией и ЕАЭС. Накануне финальных консультаций мы не хотим вмешиваться, но политики должны знать нашу позицию", - отметил Козак.

По его словам, "если досрочные выборы состоятся в ближайшее время, то тем, кто исповедует исключительно европейский путь, следовало бы прислушаться к рекомендациям ЕС, Венецианской комиссии, и поменять избирательную систему, чтобы она была максимально прозрачной и понятной, чтобы ее результатом был четко продемонстрирован выбор молдавского народа".

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Козак также ответил на вопрос о том, с кем бы следовало создавать коалицию социалистам.

"Союз должен быть, прежде всего, с избирателями и с политическими силами, готовыми заключить даже временное коалиционное соглашение, чтобы провести честные, понятные, прозрачные выборы в парламент", - сказал вице-премьер.

Dmitri Kozak
© Sputnik / Miroslav Rotari
Вице-премьер правительства России Дмитрий Козак

Послание Хана

Еврокомиссар по итогам встреч с молдавскими официальными лицами и представителями парламентских фракций дал понять, что ЕС не так уж и интересно, кто с кем договорится на политическом Олимпе Молдовы, главное, как отметил Хан, "стабильное правительство и консолидированное большинство в парламенте".

"Прибыл Кишинев, чтобы узнать, куда зашли дискуссии и переговоры по созданию нового правительства. Истекли три месяца с даты парламентских выборов, и всем известно, что, если в июне не будет сформировано правительство, то появляется риск, что президент распустит парламент и объявит даты досрочных парламентских выборов", - сказал Хан.

Впрочем, самая важная деталь, которую еврочиновник донес до молдавских политиков и СМИ, заключается в том, что в случае досрочных выборов в парламент Молдовы, МВФ и ЕС могут приостановить программу финансовой помощи для республики.

Президент Молдовы Игорь Додон
© Sputnik / Miroslav Rotari
Додон обсудил с еврокомиссаром Ханом внутриполитическую ситуацию в Молдове

Но закончил чиновник на позитивной ноте. "После беседы с лидерами партий пришел к выводу, что не проблема прийти к общему знаменателю. Для этого нужна политическая воля, мужество и ответственность", - подбодрил, кажется, Хан.

Итоги своих кишиневских встреч еврокомиссар подводил в аэропорту Кишинева. Как раз в тот момент, когда приземлялся спецборт вице-премьера правительства России. В кулуарах судачили, а вдруг на территории молдавского аэропорта состоится встреча Козака и Хана, и гадали, какими же темами могут перекинуться официальные лица. Члены российской делегации во главе с Козаком, сойдя с трапа самолета ИЛ, сразу же сели в автомобили и уехали на встречу с президентом.

Кортеж официальной делегации, как и положено по протоколу, сопровождали машины государственной службы охраны и полиции.

Тихий представитель Госдепа

Президент Молдовы Игорь Додон
© Sputnik / Miroslav Rotari
Досрочные выборы или коалиция - президент Додон о судьбе парламента Молдовы
Самым "незаметным" на фоне остальных оказался визит в Кишинев представителя Госдепа США. Фреден также провел встречи с молдавскими политиками, а затем поделился с прессой своими впечатлениями. Основной посыл такой - США будут сотрудничать с любым правительством, которое создаст новый парламент Молдовы, и не намерены оказывать давление на партии, ведущие переговоры по его формированию.

Додон обсудил с представителем Госдепа США ситуацию в Молдове - видео>>>

Американский дипломат, добавил, что его визит в Кишинев был запланирован еще две недели назад и "случайно совпал с финальным этапом переговоров между молдавскими партиями". Ох, случайностей-то точно не бывает...

Что заявил президент Молдовы?

У главы республики понедельник выдался весьма насыщенным. Он провел встречи и с Ханом и Фреденом, о чем он сообщил в соцсетях. Президент подчеркнул, что считает правильным избежать досрочных выборов в Молдове.

По итогам беседы с Козаком Додон провел брифинг вместе с российским гостем. К слову, дискуссии президента и вице-премьера немного затянулись и пресса сидела в ожидании. В заявлении по итогам этой встречи Додон остановился на трех темах, которые среди прочих обсудил с Козаком. Речь идет о торговле (а именно о снятии таможенных пошлин), о молдавских мигрантах (социальные аспекты двустороннего сотрудничества, о взаимодействии на международных площадках СНГ и ЕАЭС. Особое внимание в ходе встречи, по его словам, стороны уделили состоянию дел в приднестровском урегулировании, обменялись мнениями о возможности вывода процесса на новый качественный уровень на основе политики мер доверия и с соблюдением принципов суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова.

Резюмируя свое выступление, президент напомнил политическим силам, представленным в молдавском парламенте, что на формирование парламентского большинства и правительства у них осталось всего несколько дней... А дальше, он может обратится в Конституционный суд с запросом о роспуске парламента.  

"Отмечу, Россия является нашим стратегическим партнером. Четко, ясно и последовательно будем проводить позицию взвешенной внешней политики. Мы не хотим ставить границу ни по Пруту, ни по Днестру, мы будем сотрудничать и ЕС на основании соглашения, которое было подписано. Но это не означает, что мы хотим дружить с кем-то против кого-то. Нужно возобновлять диалог и стратегическое партнерство с Россией не только на уровне президентов, а на уровне правительства и парламента. Надеемся, это произойдет", - заключил Додон. 

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