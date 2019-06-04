Депутат: социалисты ушли в парламент на переговоры с блоком ACUM

ПСРМ отправила на переговоры с коллегами из блока ACUM Зинаиду Гречаную, Влада Батрынчу и Иона Чебана.

КИШИНЕВ, 4 июн — Sputnik. Лидеры партии социалистов (ПСРМ) во вторник начали переговоры с коллегами из блока ACUM. Об этом сообщил в соцсетях депутат ПСРМ Гайк Вартанян. Он отметил, что ПСРМ делегировала на встречу председателя Зинаиду Гречаную, депутатов-социалистов Влада Батрынчу и Иона Чебана.

"На разных ресурсах пишут, что, якобы, ещё ждут социалистов в парламенте. В действительности, уже более получаса идут переговоры между ПСРМ и АКУМ в парламенте, – отметил он.

На выборах в парламент, прошедших 24 февраля, Партия социалистов получила 35 мандатов, Демократическая партия — 30 мандатов, правый блок ACUM - 26 мандатов, партия "Шор" - семь. Также в парламент прошли три независимых кандидата.

В законодательном органе 101 место, ни одной из партий не хватило голосов, чтобы самостоятельно сформировать парламентское большинство, что означает необходимость формирования коалиции для создания правительства. Конституционный суд постановил, что в отсутствие рабочих органов парламента, не может быть выбрана кандидатура премьер-министра. Если депутаты не смогут договориться, то президент может инициировать процедуру досрочных выборов.