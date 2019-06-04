Молдова отправит в Косово очередной контингент миротворцев

Одиннадцатый контингент Национальной армии состоит из 41 профессионального военнослужащего, среди которых штабной офицер, семь саперов и взвод из 33 военнослужащих.

КИШИНЕВ, 4 июн — Sputnik. Власти Молдовы отправят в Косово очередной контингент молдавских миротворцев. В Минобороне уточнили, что военные уедут в регион 9 июня, они будут дислоцироваться на многонациональной базе Camp Vilaggio Italia и пробудут там шесть месяцев.

"Эта операция является возможностью достойно представить страну и Национальную армию, которой мы пытаемся вернуть престиж и привлекательность. Без вашей поддержки наши усилия здесь, в министерстве, были бы напрасными", - заявил на торжественной церемонии министр обороны Молдовы Евгений Стурза.

Одиннадцатый контингент Национальной армии состоит из 41 профессионального военнослужащего, среди которых штабной офицер, семь саперов и взвод из 33 военнослужащих.

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Молдавские военнослужащие участвуют в миротворческой операции KFOR (проходит под эгидой НАТО) c марта 2014 года.

Согласно конституции, Молдова является нейтральным государством, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках программы "Партнерство во имя мира". В республике действует информационный центр альянса. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдовы и выступают против вступления республики в НАТО.