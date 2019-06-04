Переговоры ПСРМ и ACUM: консультации с фракциями и новая встреча

Социалисты заявили, что пока не увидели открытости со стороны ACUM и не могут сказать, что будет во время следующих переговоров.

КИШИНЕВ, 4 июн – Sputnik. Представители руководства Партии социалистов и блока ACUM провели во вторник переговоры, после которых ушли на консультации с членами фракций, а затем вернутся к дискуссиям в таком формате после обеда.

"Сегодня у ПСРМ были дискуссии с блоком ACUM. Мы высказали друг другу наши точки зрения. И мы, и они приняли к сведению то, о чем мы говорили. Они ушли на консультации со своими фракциями. Мы тоже проведем дискуссии с нашей фракцией", - сказала журналистам лидер ПСРМ Зинаида Гречаная.

После этих заседаний, как уточнила она, снова пройдет встреча ПСРМ и ACUM.

"Пока позиции непреклонны. Мы не увидели открытости. Поэтому посмотрим, что будет после обеда, когда мы встретимся", - добавила Гречаная.

В свою очередь, представители блока ACUM высказали те же идеи, которые продвигали сразу после выборов и которые завели переговорный процесс в тупик.

"Была первая дискуссия с представителями Партии социалистов. Мы выразили точку зрения блока ACUM о том, как можно начать процесс освобождения государства, как сделать парламент функциональным, чтобы проголосовать за пакет законов о деолигархизации. Представители ПСРМ высказали нам свою позицию", - сказала журналистам лидер входящей в блок ACUM Партии "Действие и солидарность Майя Санду.

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Она также заявила, что существует договоренность с ПСРМ, что следующая дискуссия состоится 4 июня после обеда.

Парламентские выборы в Молдове прошли 24 февраля.

Впервые граждане республики выбирали депутатов по смешанной избирательной системе — 50 человек по партийным спискам, 51 — по одномандатным округам. Явка составила 49,22%. Явочного барьера не было. Избирательный порог для партий составлял 6%, для электоральных блоков — 8%.

Всего в высший законодательный орган республики прошли четыре политические силы – социалисты, демократы, блок ACUM, Партия "Шор", а также трое независимых депутатов. Больше всего представителей в парламенте нового созыва у Партии социалистов – 35 мандатов. Вторая по численности - фракция демократов с 30 депутатами. Политический блок ACUM представляют 26 депутатов. Еще одной политической силой, прошедшей в высший законодательный орган, стала Партия "Шора" – 7 мандатов. Также в парламенте нового созыва есть три независимых депутата (от одномандатных округов).

После утверждения 9 марта Конституционным судом результатов выборов состоялось лишь одно заседание парламента, на котором не смогли избрать руководство. Более того, все переговоры о создании возможной коалиции до сих пор не принесли никаких результатов.

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